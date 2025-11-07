Dos mujeres atendidas tras un choque en Villamayor

Dos mujeres han tenido que ser atendidas tras producirse una colisión a las 14:14 horas de este viernes entre dos turismos en la calle San Miguel, en Villamayor.

Según los servicios de emergencia, dos mujeres resultaron mareadas tras el impacto y se solicitó asistencia sanitaria inmediata, de 24 y 22 años.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Local de Villamayor, la Guardia Civil de Tráfico en Salamanca y personal sanitario de Sacyl, quienes atendieron a las afectadas en el lugar del accidente. Más tarde, la fémina de 24 años fue trasladada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.