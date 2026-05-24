Un músico resulta herido en Candelario durante el concierto que amenizaba una prueba deportiva

Aproximadamente a las 1:50 horas de esta madrugada, durante el cierre del concierto de los Mountain Days, una fuerte ráfaga de viento ha tumbado accidentalmente una estructura que soportaba una lona publicitaria en la plaza del Humilladero, impactando sobre uno de los músicos.

Tal y como ha informado en consistorio del municipio a través de sus redes sociales, "por respeto al afectado, a sus compañeros y a sus familiares, la actividad fue paralizada hasta conocer su diagnóstico".

Más adelante, llegadas las 4:20 horas de la madrugada, el músico recibía el alta hospitalaia.

No obstante, desde el ayuntamiento esperan que el músico se recupere por completo de forma rápida.

En concreto, el suceso ocurría en la clausura de la jornada de los Mountain Days, un evento deportivo dedicado a los deportes de montaña y escalada que se celebra en la localidad de Candelario durante los días 22, 23 y 24 de mayo.