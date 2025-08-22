Un nuevo reventón de agua en Salamanca deja sin agua durante parte de la madrugada a varios vecinos del barrio de Pizarrales

Vecinos del barrio de Pizarrales se muestran “cansados” por los reventones de agua que llevan sufridos en los últimos años en sus calles. El último, según residentes de este barrio, se ha producido en la madrugada de este 22 de agosto, sobre las 05:30 horas en la calle Alfareros.

La vía donde se ha producido, indican que está próxima al centro de salud y que se encuentra en obras. Con motivo de esta fuga que provocó una gran balsa de agua en la calle, los vecinos de esta misma vía han estado sin agua durante buena parte de la madrugada, aunque el suministro estaba repuesto a primera hora de la mañana. Algunos de ellos aseguran que "en los últimos años ha habido más de diez reventones".

Fuentes de Ayuntamiento de Salamanca explican que en la calle Alfareros se están renovando las redes de abastecimiento de agua y que el reventón se ha producido como " una consecuencia de las obras por la rotura de una tubería".

El pasado martes se produjo otra avería en una tubería de fibrocemento que produjo otro reventón de agua en las inmediaciones de la plaza de toros La Glorieta.