Registran un chalet de grandes dimensiones propiedad de José Luis Pascual, exalcalde de Trabanca

La operación conjunta de Agencia Tributaria y Guardia Civil ha continuado este miércoles con el registro de una propiedad en Trabanca, perteneciente al exalcalde del municipio José Luis Pascual.

En torno a las 13:10 horas se ha personado en la localidad la comitiva policial y, junto al arrestado, han accedido al chalet de grandes dimensiones situado en la avenida Parque Natural.

Se trata de una vivienda unifamiliar situada en el acceso de Trabanca por la SA-315 que consta de varias plantas y tiene, además, varios metros de propiedad accesorios al inmueble. Precisamente en ese terreno de jardín se encontraba un perro encerrado en una especie de jaula.

El registro forma parte de la operación que se ha iniciado este miércoles en la calle Alfonso de Castro de Salamanca. El operativo ha registrado un primer piso situado en el número 23-25 de la mencionada calle y, según fuentes cercanas al arrestado, también se trata de una vivienda reformada y bastante amplia.

El que fuera también presidente de Acaip-UGT y actual presidente de los Premios Vinduero, también tiene una bodega y propiedades en Fermoselle que habrían sido registradas por agentes de Guardia Civil y Aduanas de Agencia Tributaria.