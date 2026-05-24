Rescatan en helicóptero a una senderista herida en una zona de difícil acceso en La Alberca

Una mujer de unos 55 años ha tenido que ser rescatada este domingo en la zona del Canchal del Zarzalón, en el término municipal de La Alberca, después de sufrir una caída en un área de complicado acceso por tierra mientras realizaba una ruta de senderismo lesionándose, como consecuencia, un tobillo.

El incidente se ha producido a las 12.28 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibía una llamada alertando de que una senderista había resbalado y necesitaba asistencia sanitaria urgente.

Ante la dificultad para acceder al lugar con vehículos terrestres, el gestor del 1-1-2 activó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, cuyos profesionales realizaron una primera valoración telefónica e indicaron al alertante cómo actuar hasta la llegada de los equipos de emergencia. Asimismo, se movilizó un helicóptero medicalizado.

De forma paralela, el Centro Coordinador de Emergencias asumió la coordinación del operativo, localizó con precisión la posición de la víctima y activó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, con dos rescatadores a bordo, entre ellos una enfermera especializada. También se informó del suceso a la Guardia Civil.

Una vez en la zona, el helicóptero de rescate se aproximó al punto lo máximo posible y permaneció en vuelo estacionario para permitir el descenso de los rescatadores mediante maniobra de grúa. La enfermera atendió a la mujer in situ, inmovilizándole la pierna lesionada con una férula de vacío antes de asegurarla con un triángulo de evacuación.

Posteriormente, la senderista fue izada junto a la sanitaria mediante una maniobra de grúa doble hasta el helicóptero de rescate, que la trasladó al helipuerto de La Alberca.

Allí esperaba personal sanitario que completó la asistencia y procedió a su traslado en una ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Salamanca.