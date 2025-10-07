Revuelo vecinal por la detención de un hombre violento en Santa Marta

Un hombre ha sido detenido este martes poco después de las 13:00 horas en la Calle Julián Besteiro de Santa Marta de Tormes, tras protagonizar un episodio relacionado con un presunto caso de violencia de género.

Según testigos, varias patrullas de la Guardia Civil se desplazaron rápidamente al lugar tras recibirse el aviso, debido a la actitud extremadamente agresiva del individuo. A su llegada, el hombre se mostró violento, lo que obligó a los agentes a intervenir con contundencia para proceder a su detención.

El suceso generó un revuelo en la zona, con numerosos vecinos observando la escena desde sus viviendas o desde la calle.