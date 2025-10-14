La rotura de una tubería de fibrocemento deja sin suministro de agua a los edificios de la calle Azafranal
Según indica Aqualia, el suministro estará repuesto sobre las 14:30 horas de este martes después de recibirse el aviso de la avería alrededor de las 08:00 horas
La rotura de una tubería de fibrocemento DN150 en la calle Azafranal a primera hora de la mañana de este martes 14 de octubre, alrededor de las 08:00 horas, ha dejado sin suministro a los edificios de la calle Azafranal desde la intersección con la calle Toro hasta la intersección con la plaza Santa Eulalia.
Los operarios de Aqualia se encuentran trabajando en esta calle con una maquina escabadora desde que recibieron el aviso de la avería, notificando que el sumistro de agua estará repuesto a las 14:30 horas de este martes.
También se han visto afectados por esta avería y, por tanto tampoco tienen agua, los vecinos de la calle Dean Polo Benito y la Plaza Santa Eulalia Eulalia
