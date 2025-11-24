Un salmantino, entre los diez fugitivos más buscados de España

La Policía Nacional ha difundido este lunes la lista de los diez fugitivos más buscados de España, entre los cuales se encuentra un salmantino: Julio Herrera Nieto.

Natural de Sancti-Spíritus y de 56 años, está reclamado por delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Además, los investigadores lo han calificado como un individuo de alta peligrosidad, especialmente dada su vinculación directa con el uso de armas de fuego.

De complexión atlética, 1,73 metros de altura, ojos claros y calvo, la Policía ha difundido tanto imágenes reales como recreaciones generadas con inteligencia artificial para mostrar cómo podría haber modificado su apariencia para no ser reconocido.

La inclusión de Herrera Nieto en esta lista ha llevado a la Policía Nacional a hacer un llamamiento expreso a la ciudadanía, recordando que cualquier información puede ser clave para confirmar movimientos, contactos o posibles escondites. Los avisos pueden enviarse de forma anónima y confidencial al correo oficial losmasbuscados@policia.es.

Además del fugitivo de Salamanca, la lista incluye otros nueve perfiles delictivos. Entre ellos se encuentran Daniel Vázquez Patiño, de A Coruña, reclamado por abusos y agresiones sexuales a una menor de 10 años; Jesús Manuel Heredia Heredia “El Pantoja”, uno de los mayores narcotraficantes de España y líder del clan homónimo; y Juan Herrera Guerrero, de Puente Genil, buscado por abusos sexuales a menores. También figura Juan Miguel García Santos, de Vilanova de Arousa, señalado como cerebro de un entramado de narcotráfico gallego; y Manuel Rodríguez López, de Barcelona, con múltiples requisitorias por robos violentos, armas y lesiones.

La lista se completa con Martiño Ramos Soto, exprofesor ourensano condenado por abusos sexuales a una alumna menor mediante prácticas sádicas; José María Pavón Pereira, de Huelva, autor del asesinato con ensañamiento de dos personas en Granada; Ionut Ramon Raducan “Florin”, de origen rumano y condenado por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral; y Sergio Jesús Mora Carrasco “Yeyo”, uno de los mayores traficantes de hachís de Europa, especializado en envíos marítimos con lanchas rápidas.

Fuentes policiales recuerdan que las imágenes difundidas combinan fotogramas reales con simulaciones realizadas por inteligencia artificial, para anticipar posibles cambios de aspecto utilizados por los fugitivos. También subraya que la colaboración ciudadana es fundamental en este tipo de dispositivos: solo en 2024, la Sección de Localización de Fugitivos ha participado en la detención de 460 prófugos.

En los casos en que existan indicios de que alguno de los buscados pueda encontrarse fuera de España, las fuerzas de seguridad activan la red europea ENFAST, operativa las 24 horas del día para facilitar búsquedas inmediatas en cualquier punto del continente.