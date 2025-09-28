Sancionan con mil euros y la retirada de seis puntos del carnet a un conductor que circulaba ebrio por Peñaranda de Bracamonte
El vehículo fue inmovilizado una vez que fue interceptado por los agentes de la Policía Local
Un conductor ha sido sancionado en Peñaranda de Bracamonte con una multa de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del permiso de conducir. Así lo han comunicado a través de las redes sociales los propios agentes de la Policía Local de este municipio.
Aseguran que fue durante el turno de noche, cuando recibieron un aviso de la presencia de un vehículo que se encontraba circulando por las calles del municipio de forma negligente, por lo que salieron a patrullar por el pueblo hasta interceptar al conductor que fue sometido a un control de alcoholemia que resultó positiva y superior al doble de lo permitido.
El vehículo fue inmovilizado.
