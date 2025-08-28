Traslado un motorista en helicóptero al hospital de Salamanca tras un accidente en Ávila

Un motorista ha sufrido un accidente en la N-403, en el Barraco, a las 10:30 horas de la mañana tras caerse de la moto. Según ha informado el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, el conductor ha sido atendido in situ por los servicios sanitarios para ser trasladado más tarde en helicóptero al hospital de Salamanca.

Además, la Guardia Civil se ha movilizado hasta el lugar para controlar el tráfico del lugar, cuya vía se ha tenido que cortar momentáneamente para que pudiera ser atendido por los sanitarios que se han desplazado hasta el kilómetro 19 de la nacional.

De momento, se desconoce el pronóstico del afectado, que se encuentra en revisión en el propio Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.