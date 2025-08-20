Vecinos de El Rollo colocan carteles en los portales para alertar de la oleada de robos en viviendas

Vecinos de El Rollo colocan carteles en los portales para frenar la oleada de robos en viviendas

Este martes Salamanca24horas adelantó que la ciudad se está enfrentando a una preocupante oleada de robos en viviendas, ejecutados mediante una técnica cada vez más habitual como es el método del pegamento.

En las últimas semanas, se han multiplicado los casos en distintos barrios salmantinos. La estrategia de los delincuentes consiste en colocar pequeñas cantidades de pegamento en las puertas de los domicilios. Esta marca actúa como un discreto detector de movimiento ya que, si tras varios días la sustancia permanece intacta, los ladrones interpretan que no hay nadie en casa y es entonces cuando actúan.

Uno de los focos principales de preocupación es el barrio de El Rollo, donde los propios vecinos han comenzado a colocar carteles en portales y zonas comunes alertando del peligro y explicando la técnica delictiva, tal y como ha sido detallada por este medio. Estos avisos buscan concienciar al resto de residentes y evitar a los ladrones.

Cabe destacar que este fin de semana se han producido varios robos en un mismo edificio del Paseo del Rollo, lo que ha incrementado aún más la preocupación entre los vecinos de la zona.