Un vehículo colisiona con una bicicleta al dar marcha atrás en la calle Peña Primera

Un ciclista de 27 años ha resultado herido, con un golpe en una pierna tras colisionar con un vehículo en la calle Peña Primera.

Según notifica el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, el conductor del vehículo estaba dando marcha atrás cuando se ha topado con la bicicleta. Los hechos han tenido lugar pasadas las 14.00 horas, a la altura del edificio número 13.

Se dio aviso a la Policía Local y al Cuerpo Nacional de Salamanca y se envió una ambulancia para atender al ciclista.