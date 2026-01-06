Un vehículo queda calcinado en el polígono el Montalvo

Incendio de un vehículo en la calle Newton del polígono El Montalvo

Un incendio originado en un vehículo provocó que un coche quedara completamente calcinado en la noche de este martes en la calle Newton, en el polígono El Montalvo, pasadas las 21:00 horas.

El fuego se inició por causas que se desconocen y generó una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la zona.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de la Diputación, que sofocaron las llamas, así como agentes de la Policía Nacional.

El suceso no ha provocado heridos y se ha saldado únicamente con daños materiales.

