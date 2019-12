Música para amenizar la estancia a los pacientes ingresados en el Hospital de Salamanca

Desde este martes los pacientes del Hospital Clínico de Salamanca podrán disfrutar de las ‘Cápsulas musicales’, una iniciativa que llevará la música hasta las mismas habitaciones. Pero no solo a las habitaciones: dependiendo de las necesidades de cada tipo de paciente, los músicos estarán en las salas de espera o en lugares de paso.

Todo ello con un objetivo: amenizar la estancia a los pacientes gracias a la musicoterapia e intentar, dentro de lo posible, reducir el estrés que supone estar ingresado con una patología y lejos de casa. Los artífices de poner el sonido serán los profesores y alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza, quienes ya han ofrecido su primer concierto en el hall del Hospital ante la mirada de los profesionales sanitarios y el personal que pasaba por allí y han interpretado ‘Oh Blanca Navidad’, el tango ‘Por una cabeza’ de Carlos Gardel, ‘Cinema Paradiso’ de Ennio Morricone, ‘Serenata’ de Franz Schubert y el bolero ‘Sin ti’ de pepe Guizar.









Hasta allí se han acercado además el alcalde, Carlos García Carbayo, y el gerente del Hospital, Luis Ángel González Fernández. El primer edil indicaba que “no van a ser conciertos en escenario, serán conciertos en la sala de espera, en lugares de paso o incluso en habitaciones donde haya pacientes que no se puedan mover, donde nos diga la Gerencia que es más posible hacerlo”. La periodicidad de estos conciertos será uno cada tres semanas y no serán demasiado extensos para no interferir en el funcionamiento del Hospital. El tipo de música que interpretarán abarca desde la música clásica y la popular, al jazz o al blues.

El gerente del hospital puntualizaba que “está más que demostrado que la terapia y la música vienen bien para el proceso de recuperación de las enfermedades”. De hecho, en el hospital del Montalvo ya se hace en la Unidad de Paliativos “con unos resultados excepcionales”. En este sentido, explicaba que “normalmente los pacientes, cuando llegan a un hospital, llegan con una patología, vienen a un lugar que no conocen y eso genera tensión, estrés y malestar. Está demostrado que la música esa parte de estrés disminuye, aplaca, transmite tranquilidad. Y todo lo que sea tranquilidad y no estrés mejora la parte evolutiva de cualquier proceso patológico”.

La Comisión de Humanización junto al Comité de Dirección serán los responsables de analizar los sitios, el momento y el tipo de pacientes para los que está indicada esta iniciativa, que busca asentarse en un futuro para pasar a dar conciertos de manera habitual en el futuro Complejo Asistencial. En este sentido, Luis Ángel González Fernández indicaba que “esperemos concluir lo antes posible el proyecto. ¿Cuándo? Depende de muchos factores, pero estoy convencido que lo antes posible para beneficio de los profesionales y, sobre todo, para beneficio de los pacientes”.