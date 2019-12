Pipi Estrada denuncia la filtración de sus supuestos audios: "La policía irá al origen"

Pipi Estrada está atravesando uno momentos de lo más delicado de su vida. Una filtración de unos supuestos audios sexuales que envió el periodista han revolucionado Twitter. Muy molesto, el ex de Terelu ya explicaba en el plató de Espejo Público que esa no era su voz: "Ese no soy yo. Soy uno de los tíos más hackeados de este país. Me robaron los números de móvil. Son hechos que están ahí. Pero esta es una voz distorsionada".

Horas más tarde, Pipi acudió a los premios de Fútbol de MARCA donde nos explicó que había puesto este asunto en manos de la justicia: "Vengo de la comisaría ahora mismo. He puesto una denuncia por suplantación e identidad. No es que yo me sienta avergonzado por lo que está pasando, porque esto es una cosa que le puede ocurrir a cualquiera, pero lo que quiero dejar bien claro es que cada uno quede en el lugar que le corresponde, entonces ahora la policía irá al origen y sabremos quién es el autor o autores de este asunto".

Una filtración que para Pipi tiene su explicación en la sed de venganza: "El origen yo creo que es una venganza, pienso que es una vendetta y además fíjate, creo que es un asunto deportivo por un asunto de fútbol, creo que no gusto un comentario que yo hice sobre el Valencia y por ahí viene todo el asunto", y añade: "Lo que no se puede permitir es que esto haya tenido la repercusión que ha tenido. Yo tengo hijos y evidentemente tengo mi moral, no doy lecciones pero tengo mi moral. También tengo mi intimidad y mi derecho a defenderme y por lo tanto, al final cada uno será responsable de lo que ha hecho y ha dicho".

Y es que su familia ha sido su gran apoyo en estos difíciles momentos: "Mi familia me quiere y cuando tu familia te quiere te lo consiente todo, pero es una incomodidad, ¿qué necesidad de tener esta repercusión? Pero bueno, soy un tuercebotas y este tuercebotas no sé qué pasa que hace un ruido tremendo, pero bueno a todos los que dan clases de moral pues le doy un abrazo enorme".