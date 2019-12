VIDEO | El increíble truco de este mago que imita a Harry Potter y que ha arrasado en las redes

El mago Zach King es todo un éxito en las redes sociales. El hombre, que vive en California, triunfa en plataformas como ‘Tik Tok’ o Twitter pero su último truco ha arrasado en comparación con otros vídeos que ha colgado, pues tiene, nada menos que 2.100 millones de visualizaciones, según informa en el diario Mundo Deportivo.

King se ha inspirado en el mundo mágico de Harry Potter y ha conseguido algo que para los millones de fans de la saga es un sueño: volar en una escoba. El mago ha publicado un vídeo en diferentes plataformas en las que aparece subido a una escoba vestido con la ropa del personaje creado por J.K Rowling.

Pero, ¿dónde está el truco? El final del vídeo es la clave. Ahí explica que todo lo que necesita para crear está ilusión es un espejo, una pierna falsa y un monopatín. El espejo va adherido a la escoba y encima de este la pierna falsa.

They rejected my application to Hogwarts but I still found a way to be a wizard. 🧹 #illusion #magic #harrypotter pic.twitter.com/KEiM6L5dkt