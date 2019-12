Casi 1 de cada 3 jóvenes españoles de 30 a 34 años sigue en casa de sus padres: "Emanciparse es misión imposible"

Un 29,2% de los jóvenes españoles de 30 a 34 años no están emancipados, es decir, que viven aún en casa de sus padres, un porcentaje que aumenta hasta el 81,4% entre los jóvenes de 16 a 29 años, la mayor tasa de los últimos 17 años, según el balance general del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud

Así, el informe, presentado este martes 17 de diciembre en Madrid, y que recoge datos del primer semestre de 2019, revela que la tasa de emancipación en España de jóvenes entre 16 y 29 años es del 18,6%, el valor más bajo registrado desde el año 2002.

"Emanciparnos es una misión imposible. Más del 80% de las personas jóvenes no es que no queramos salir de los hogares de nuestros padres, es que no podemos", ha señalado la vicepresidenta de Consejo de la Juventud de España, María Rodríguez.

Además, de los datos se desprende que la superficie máxima tolerable de alquiler a la que puede acceder una persona menor de 30 años asalariada es de 25,4 metros cuadrados. Para calcular este dato, el sociólogo Joffre López, autor de la investigación, ha tenido en cuenta que los jóvenes no deberían destinar más del 30% de su salario a la vivienda.

Sin embargo, el estudio pone de manifiesto que una persona joven que quisiera acceder a una vivienda en alquiler en solitario, de media debería destinar más del 90% de su salario.

En esta línea, el sociólogo Joffre López ha puntualizado que emanciparse hoy comporta "un riesgo de estar en pobreza muy superior a 2018" y, así, "la gente que lo consigue está en condiciones más precarias".

Para la vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España, las dos causas de la baja tasa de emancipación en España son "el trabajo" pues, según el informe, el 92% de los contratos firmados por jóvenes son temporales, y "la gran subida de los precios de los alquileres".

Cantabria, Canarias y Castilla y León, donde más ha bajado la tasa de emancipación

Este descenso generalizado de la emancipación juvenil ha sido "especialmente pronunciado", según señalan los autores del estudio, en Cantabria, Canarias y Castilla y León --que ya eran, junto a Andalucía, las CCAA con menor volumen de emancipación residencial--.

Mientras, en las comunidades en las que se ha registrado un crecimiento "de cierto calibre" (Aragón, Euskadi, Extremadura, Navarra y La Rioja), precisan que este incremento se encuentra "estrechamente vinculado al incremento de la población joven nacida en el extranjero y al saldo migratorio positivo".

Los últimos datos colocan a Cantabria como el territorio con una tasa de emancipación juvenil más baja (14%) y a Cataluña con la tasa más alta (23,1%). Si bien, han precisado que esto no quiere decir que las personas jóvenes que han nacido en Cataluña se emancipen más y antes que el resto de la población joven, pues estos jóvenes pueden provenir de otras comunidades.

Por ejemplo, el informe señala que en comunidades como Castilla y León, que tradicionalmente registra unas tasas muy bajas de emancipación residencial, las personas jóvenes de ese territorio salen a emanciparse fuera del territorio.