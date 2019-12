Si te mandan este mensaje, tu WhatsApp se podría bloquear

WhastApp es la herramienta de mensajería más utilizada en internet. La usan cada día más de 1.500 millones de personas, generando más de 60.000 millones de mensajes cada 24 horas. Pero con solo uno de esos 60.000.000.000 de mensajes se es capaz de bloquear completamente la aplicación, obligando al usuario que lo reciba a tener que reinstalarla.

Según informa el diario El Confidencial, lo han descubierto los investigadores de Check Point, una empresa de ciberseguridad que analiza posibles bugs en todo tipo de aplicaciones. Afecta a las conversaciones individuales y en grupo y es tan dañino que no solo obliga a reinstalar la app a la persona que lo recibe, sino que solo con que se envíe a un grupo de chat, infecta a todos los usuarios de ese grupo.

Tal y como se puede ver en un vídeo de Youtube, la aplicación deja de responder y no permite volver a mandar un mensaje. Hay que eliminar la app del teléfono, volver a instalarla y, al entrar de nuevo, el usuario que recibió el mensaje comprobará que su chat con la persona que le envió el mensaje o el grupo en el que se recibió han desaparecido.

Para llevar a cabo el ataque, los hackers no usarían la app en su móvil, sino a través del ordenador. Con la versión WhatsApp Web se logra obtener las claves de cifrado para descifrar los mensajes y poder manipularlos. Una vez introducido el código malicioso, se enviaba e infectaba la app de WhatsApp a quienes la tuvieran abierta, obligando al usuario a desinstalar la herramienta.

Oded Vanunu, jefe de investigación de vulnerabilidad de productos de Check Point, ha explicado a The Independent que "la capacidad de evitar que las personas puedan usar WhatsApp y eliminar información valiosa del historial de chat grupal es un arma poderosa".

Ehren Kret, ingeniero de software de WhatsApp, señala por su parte que valoran la ayuda enormemente y que "gracias al envío de Check Point a nuestro programa de errores, resolvimos rápidamente este problema para todas las aplicaciones de WhatsApp a mediados de septiembre. También hemos agregado recientemente nuevos controles para evitar que las personas sean añadidos a grupos no deseados para evitar la comunicación con partes no confiables todos juntos". Eso significa que si tenemos la aplicación actualizada, no tenemos por qué preocuparnos.