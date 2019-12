Balance de 2019: producciones muy desiguales, desgobierno político y un sector ‘solo ante el peligro’

Asaja Castilla y León ha hecho balance de un año "muy desigual en lo productivo, con sequía en secano y en los pastos y con sectores estables y otros con balance negativo". En lo político, y salvo en el ámbito autonómico, un año en blanco, sin avances en la PAC y sin gobierno claro en España" Con todo, "la puntilla para el sector ha sido convertirse en el blanco de las críticas de determinados colectivo, a lo que Asaja ya ha anunciado que responderá con un calendario de actos reivindicativos".

Respecto al balance agrícola, el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, destacaba las pérdidas por la sequía en 570 millones de euros, que han golpeado tanto a los agricultores de secano como a los ganaderos de extensivo, por la falta de pastos.

El líder de Asaja destacó que una vez más se salva el regadío, “por el que hay que apostar, puesto que garantiza producción, empleo y gente en los pueblos”. No obstante, el responsable de la OPA lamentó que los fallos empresariales de Azucarera “hayan contribuido a que cerca de 400 cultivadores haya abandonado la remolacha, fundamental para la comunidad”, y abogó por una recuperación del diálogo con el sector a través del marco interprofesional.

En cuanto a la ganadería, también ha habido un balance desigual según los subsectores. Así, el vacuno de carne sigue fuerte, ampliando la exportación, algo que también sustenta el avance del porcino.

Por el contrario, el ovino no logra asentarse, ni el precio del lechazo ni el de la leche compensan costes y trabajo y explican que siga bajando el censo de ovejas y el número de ganaderos. En leche de vaca la gran profesionalización de las explotaciones salva unos precios que la industria sigue situando por debajo de los percibidos en Francia, que encima exporta a nuestro país.

No eludió el polémico tema de la caza, cuando en estos momentos se prepara una Ley autonómica. “Ahí están los datos de ataques, de animales muertos, de traspaso de enfermedades a la cabaña ganadera a causa de la proliferación de fauna en la Comunidad. Y no solo eso, también hay continuos accidentes de tráfico. Cuando hablamos de reducir al 50 por ciento los censos de caza mayor, estamos hablando de volver a las poblaciones de finales de los años noventa, que eran sostenibles, y no provocaban tantos daños ni personales ni económicos”, indicó.

Defender el buen hacer del sector

Respecto al cambio climático, el presidente regional de Asaja salió al paso de las críticas que ha recibido el sector agrario y ganadero, al que se ha dejado “solo ante el peligro, sin que ningún político haya dado un paso al frente para defendernos”. Dujo señaló que todos los sectores y todos los ciudadanos contaminamos, “pero lo que no dicen es que el agrario es de los pocos sectores que descontamina, que contribuye a mejorar el medio ambiente".

"No se meten ni con los aviones, ni con los cruceros, ni los recursos que se despilfarran en las grandes ciudades, solo se meten con el sector que les da de comer. Pues yo me niego, y hago un llamamiento a la sociedad, porque la agricultura no es el problema, sino parte de la solución”.

En este sentido, confirmó el apoyo de Asaja a las movilizaciones anunciadas por Asaja nacional, que se celebrarán en 2020, con el principal propósito de lanzar un mensaje a la opinión pública de defensa del importantísimo papel que desempeña la agricultura y la ganadería, imprescindible para la alimentación, para el sostenimiento de la vida en los pueblos para la continuidad de los ecosistemas rurales.

En el ámbito político, Dujo ha destacado “la falta de gobierno o más bien el desgobierno que hemos vivido, apenas se ha movido un papel en Bruselas y no tenemos ni presupuesto ni iniciativas para la futura PAC 21-27”. Y en el plano nacional, lo mismo: “aún no hay Gobierno y no sabemos si el que se forme tendrá el criterio agrario y rural que nuestro sector necesita, y menos si depende de formaciones que están en contra de la unidad de España”.

En este punto, el presidente ha subrayado que si hubiera que dar el carbón a quien peor se ha portado este año “sin duda se lo llevaría el PSOE y el PP, como principales partidos políticos, por no conseguir llegar a acuerdos y llevarnos a la inestable situación actual”. En el lado positivo, Donaciano Dujo destacó “que al menos en Castilla y León sí hay gobierno, y además se ha recuperado la interlocución con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural”.

Por último, informó de la campaña de apoyo al consumo de alimentos de la tierra que estos días ha puesto en marcha la organización, a través de medios de comunicación y redes sociales. “Hay que sacar pecho y valorar lo nuestro, porque además es lo mejor, como prueba que cada vez se esté exportando más productos a países donde valoran su extraordinaria calidad, con las máximas garantías sanitarias y de respeto al medio ambiente”. Por ello, animó a los consumidores a que elijan alimentos de Castilla y León, “y a que se fijen bien en la etiqueta para confirmar su origen”.