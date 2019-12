​Extremoduro dará una gira final antes de su separación definitiva... sin parada en Salamanca

Si el martes saltaba una de las noticias que a cualquier fan del rock español no le gustaría oír, este jueves se han confirmado los rumores que apuntaban que habrá un ‘último baile’. Robe Iniesta e Iñaki Antón, fundadores del grupo Extremoduro, han anunciado que, antes de su separación definitiva, ofrecerán una última gira por España.

De hecho, la banda explica en un comunicado publicado este jueves que no quieren irse “sin tocar una vez más las canciones que, de alguna forma, han contribuido a que seamos lo que somos, y que son una parte importante pero, al fin y al cabo, una más de las muchas que nos han unido tanto”.

Asimismo, aseguran que “quizá sean los conciertos más emocionantes de nuestra vida, pero no van a ser tristes porque pensamos disfrutarlos y exprimir al máximo cada momento para que no se nos escape ni un solo instante”. Unos conciertos que, eso sí, no se podrán disfrutar en Salamanca. Y es que la ciudad charra no ha estado entre las elegidas por el grupo extremeño para despedirse de su público.

Los lugares y fechas escogidas han sido las siguientes: Murcia (22 y 23 de mayo), Sevilla (30 de mayo), Madrid (5 y 6 de junio), Santiago de Compostela (13 de junio), Cáceres (20 de junio), Barcelona (26 y 27 de junio) y Bilbao (18 de julio). Las entradas han salido a la venta a las 15 horas de este jueves en Ticketmaster.

“Cuando nos pusimos a trabajar nos dimos cuenta que las cosas no eran como antes”

En la rueda de prensa donde han confirmado la gira y su adiós, el líder del grupo, Robe Iniesta, junto al guitarrista Iñaki Uoho, han explicado que se dieron cuenta al volver al local de ensayo de que "el punto ya no era el mismo". “Cuando nos pusimos a trabajar nos dimos cuenta que las cosas no eran como antes”, lo que les ha llevado a tomar la decisión de separarse.

"Los grupos pueden ser eternos, las canciones no", ha afirmado Robe, quien ha bromeado sobre un futuro retorno: "No somos como los toreros ni como los futbolistas. Intentamos ser lo más sinceros posibles. Pudiéramos volver o hacer cosas puntuales, pero no es la idea ahora".

Sobre los grandes aforos de estos conciertos, Robe ha apuntado que "quizás sea una fantasmada pensar en tocar dos días en el mismo sitio", aunque ha destacado que la idea es dar a la gente la posibilidad de asistir.

"Más fechas creo que no", ha asegurado Robe sobre la opción de ampliar estas fechas. Además, se ha mostrado visiblemente molesto por la filtración de su concierto en Cáceres, echándole la culpa a los políticos y pensando que lo habrán hecho “por ignorancia y no por maldad”.