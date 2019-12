La Diputación subvenciona con 200.000 euros obras en centros escolares de 85 municipios

Largo, denso y aburrido ha sido el último pleno ordinario del año en La Salina en el que se han debatido hasta nueve mociones, con intervenciones insulsas, sin interés, sin aportar novedades y demasiado reiterativas. Tanto, que hasta el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, se dirigió varias veces a todos los diputados para que agilizaran sus intervenciones, que llegaron a superan los siete minutos, el doble de lo acordado, “y el pleno no resultara soporífero”. Una vez más, las intervenciones más irónicas y sorprendentes correspondieron al diputado no adscrito, José Francisco Bautista.

Con este panorama, lo más destacado del pleno ha sido la aprobación del informe para subvencionar con 200.000 euros anuales un total de 89 obras de reparación, conservación y mejora de centros escolares de 85 ayuntamientos. A esta cantidad se suman otros 200.000 euros de la Junta para el periodo 2019/2020.

Con el respaldo de todos los grupos, el diputado no adscrito, José Francisco Bautista, que consideró la aportación provincial como "insuficiente", pidió que esta aportación fuera anual. Por su parte, el diputado popular Jesús María Ortiz destacó que es la única Diputación que aporta esta cantidad sin tener competencias en la materia "llegando a todos los centros que nos lo han pedido".

También ha salido adelante por unanimidad, el acuerdo para que la Diputación solicite a la Junta de Castilla y León la supresión de la Escuela Infantil Guillermo Arce y su correspondiente baja en el registro de centros docentes de la Comunidad. Ubicada en la calle García Tejado de la ciudad, con este trámite se pone punto final a un proceso que se ha prolongado durante dos años para una escuela infantil de 74 plazas para menores de 0 a 3 años.

Mociones del Grupo Popular: Aprobadas las dos

-Aprobada por unanimidad la moción de apoyo a las víctimas del terrorismo y a la deslegitimación del proyecto político de los terroristas.

- Con el voto en contra del PSOE y el diputado no adscrito, ha sido aprobada la moción popular que insta al presidente del Gobierno en funciones a no llegar a ningún acuerdo "que vulnere lo establecido en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico". Bautista, que la rechazó por ser una moción "futurible", la consideró "innecesaria y una pérdida de tiempo porque no supone nada ni para esta Diputación, ni para esta provincia".

Mociones del Grupo Socialista: Tres rechazadas, una aplazada

- Por segundo pleno consecutivo, ha sido rechazada, con los votos en contra de PP y Ciudadanos, la moción socialista que se opone al nuevo modelo de asistencia sanitaria rural aprobado por la Junta, pide su retirada inmediata y exige el mantenimiento de todos los servicios de Atención Primaria. El diputado popular, José María Sánchez, argumentó el voto en contra del PP asegurando que se trata de la moción "de las siete mentiras" porque, remarcó, "no se van a cerrar consultorios y se van a respetar las frecuencias" por lo que, acusó al portavoz socialista, Fernando Rubio, "de mentir".

- La moción que proponía crear y conservar infraestructuras rurales para uso ganadero y agrícola ha quedado sobre la mesa. Bautista se refirió al socialista Carlos Fernández Chanca, que defendió la propuesta, asegurando que "la oratoria era mejor que una moción que propone medidas que ya se están aplicando".

- Rechazada, con los votos en contra del PP, la propuesta para crear una línea específica de ayudas para la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en los pueblos, teniendo en cuenta que algunas tienen más de 40 años Considerada por el por el diputado no adscrito como “la moción más sensata, necesaria y urgente”, el diputado popular Antonio Luis Sánchez explicó que no tenía inconveniente en priorizar esta propuesta en líneas ya creadas dentro de los Planes Provincias.

-Con la abstención del diputado no adscrito, el rechazo del PP y el voto favorable de Ciudadanos, tampoco sale adelante la moción que planteaba creara y mejoras las zonas verdes de la provincia. “Lo mejor de la moción es el título, ‘Salamanca verde’, mantenerlo pero cambiar la moción”, manifestó José Francisco Bautista.

Mociones de Ciudadanos: Rechazadas ambas

-El PP ha votado en contra de la moción que solicitaba un departamento específico de Salamaq en la Diputación. Con la abstención del diputado no adscrito y el respaldo del PSOE, el Grupo Popular defendió la gestión realizada del certamen durante los seis últimos años mientras Bautista explicó que es “innecesario un departamento concreto”. Por su parte, el socialista Manuel Ambrosio Sánchez defendió que Salamaq “necesita autonomía, porque va de éxito en éxito hasta el tortazo final”.

-Con el voto en contra del Grupo Popular, el pleno rechazó la moción que pedía potenciar y explotar el sector turístico deportivo de la provincia.

Moción del diputado no adscrito

-Aplazada la propuesta defendida por José Francisco Bautista que solicitaba un proyecto concreto de empleo para las mujeres del medio rural.