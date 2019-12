​“El alcalde ha reconocido que decide los grupos que vienen a Salamanca en función de su ideología”

Podemos Salamanca ha salido este jueves al paso de la futura suspensión del concierto de “Los Chikos del Maíz”, un grupo musical de rap político contratado por el Ayuntamiento y que había vendido ya todas sus entradas. Según apunta Podemos Salamanca, “en el Patronato de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, según nos ha informado el vocal del grupo mixto en la Fundación Alberto Santamaría, se han trasladado argumentos muy peligrosos que servirían para justificar la censura de cualquier grupo musical, aludiendo a los “servicios jurídicos” como argumento de autoridad para justificar la suspensión de un concierto por la ideología del grupo.”

De hecho, el propio alcalde, Carlos García Carbayo, ha reconocido ante los medios que “Se ve que no se conocía el perfil del grupo cuando fue contratado”, aludiendo a la ideología política y estilo del grupo musical, lo que, a juicio de Podemos Salamanca, deja claro que desde el Ayuntamiento se realizan “perfiles” ideológicos de los grupos para decidir su contratación y que, al parecer, esta vez “no se conocía el perfil” de Chikos del Maiz.

Podemos Salamanca ha rechazado con contundencia “cualquier forma de censura desde las instituciones, previa o posterior, de la expresión artística y especialmente de la expresión artística política.” Para Podemos Salamanca “la libertad de expresión artística es uno de los mejores termómetros de la calidad democrática. Cuando cualquier artista o grupo puede expresar sus ideas está garantizada la libertad de expresión de toda opción politica y artística y de toda la ciudadanía. Cuando se censura a un grupo por tener una ideología política concreta, se avanza hacia el autoritarismo. Hoy son los Chikos del Maíz, mañana puede ser cualquier otro grupo, de derechas o de izquierdas, con las mismas excusas”.

Ignacio Paredero, Secretario General de Podemos Salamanca ha señalado que, “mientras un grupo musical no incite a cometer delitos reales, especialmente contra grupos vulnerables, la libertad de expresión debe primar, incluidas las expresiones criticas con el poder. La libertad de expresión es, precisamente, una derecho constitucional básico para criticar al poder, para molestarlo. Censurar en nombre de las leyes o la concordia son caminos anticonstitucionales muy peligrosos que nos llevan, a todos, al desastre.”

Carmen Díez Sierra, Vicesecretaria de Podemos Salamanca, ha señalado por su parte que "aunque a mi personalmente es un tipo de música que no me va, desde la libertad de expresión creo que hay que respetar a todas las personas que sí les gusta y que han comprado la entrada. Una administración debe contratar música para todos los gustos.”

Alberto Santamaría: "Están viendo la manera de que los servicios jurídicos respalden la censura de un acto que ellos mismos han programado"

El vocal del grupo mixto en la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, Alberto Santamaría, ha mostrado a través de un comunicado su absoluta indignación con la decisión por parte del Ayuntamiento de suspender el concierto: “considero que la suspensión arbitraria de este concierto es un acto de censura sin rodeos, y una coacción directa de la libertad de expresión en el marco de una actividad artística. Algo que produce vergüenza. Al mismo tiempo, no cabe ampararse en una supuesta moderación o usar la palabra concordia como coartada para un acto de censura. Lo que muestra esta intención censora por parte de PP y sus aliados de C´s es que, de haber radicales peligrosos y excluyentes, lo son ellos”

Señala por otro lado que los grandes perjudicados son los vecinos de Salamanca y lo considera como “un grave insulto, porque ven cómo la Fundación les arrebata a través de la censura un acto que ha sido claramente un éxito en cuanto se han agotado las entradas. Así mismo, este acto de censura, es un grave insulto a quienes trabajan en la Fundación”.

Apunta Santamaría que la respuesta del alcalde ha sido tajante “Se trata de un grupo con letras que incitan a la violencia y que son peligrosas. Les he recordado que no hay ninguna acusación contra ellos ni ninguna condena. Y que bajo ese criterio la mayoría de la historia de la música (y del arte) no sería programable. Pero el PP se ha enrocado en lo mismo: son violentos e incitan a la violencia”, asegura en el comunicado.

Por último, ha destacado que ante la pregunta de si “van a suspender el concierto, lo único que he recibido como respuesta es que los servicios jurídicos están en ello. “¿En qué?”, he preguntado. La conclusión: en que están viendo la manera de que los servicios jurídicos respalden la censura de un acto que ellos mismos han programado. Creo que no hay más. La cosa pinta a que en breve se anunciará la suspensión del evento”