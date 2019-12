El asombroso motivo por el que Omar Montes vendió su Ferrari

Siempre se ha originado cierto revuelo entorno a la fortuna de Omar Montes. Es innegable que el cantante está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera como artista y constantemente demuestra que no le importa invertir en regalos para él o para los suyos.

Omar Montes se ha convertido en todo un fenómeno musical y atraviesa una etapa de mucha fama. Tras conseguir un éxito rotundo con ‘Alocao’, su tema junto a Bad Gyal, ha vuelto con el remix de su tema ‘Como el agua’, junto a Ana Mena.

No cabe duda de que todo lo que toca el cantante se convierte en oro. Ahora el ganador de ‘Supervivientes 2019’, quien se encuentra en plena campaña de promoción de sus temas, ha hecho sorprendentes declaraciones en su entrevista para El Mundo.

Según informa el diario Mundo Deportivo, el cantante ha comentado lo mal que lo ha llegado a pasar en algunas etapas de su vida por culpa de los problemas económicos, destacando lo mucho que la fama le ha cambiado la vida en ese aspecto. Incluso tuvo que vender su ferrari por un asombroso motivo: “Tenía un Ferrari pero lo vendí. Ya solo quiero coches grandes. Ahora tengo un Mercedes. Es incómodo (el Ferrari). Va muy bajo, notas cada badén. Y para mi abuela era difícil entrar”.

Momentos después Montes, que fue padre a los 23 años, también contaba que ha tenido la necesidad de robar productos básicos por falta de dinero: “Tuve un hijo con 23 años y sabía que si llevaba la vida de mis compañeros del colegio no llegaba a los 30. Alguna barbaridad he hecho, pero light. Los pañales salían por 30 euros, qué iba a hacer sino ir al Hipercor con tres amigos, cogerlos y salir a la carrera. El de seguridad nos conocía y ni nos perseguía”.

Y hasta él mismo se sorprende del giro que ha pegado su vida y de cómo valora ahora el dinero: “Ya nada, tío, con lo bonito que era. Ahora, 30 euros me parecen insignificantes, se los doy a la señora que pide en el supermercado. Veo a los vigilantes, al de la farmacia donde robaba la leche en polvo, y se ríen”.

El cantante ha revelado también que tiene más éxito que nunca con las mujeres: “Es que siempre he ligado mucho, he sido un guaperas. Ahora es más fácil, ya no tengo que ir a por la chica que me gustaba, no tengo que buscarme la vida. Me lo ponen demasiado en bandeja. Ahora es: Hola, ¿te puedo comer el corazón? Sí, por favor”.

Eso sí, lo que el cantante tiene clarísimo es quienes son sus amigos de toda la vida y son los únicos que quiere en su círculo de momento; es el aspecto en el que la fama menos le ha cambiado.