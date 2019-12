Aurah Ruiz, operada de urgencia: “Lo he pasado muy mal”

Aurah Ruiz ha compartido con sus seguidores una complicada vivencia. La canaria lleva tiempo explicando el dolor que siente en uno de sus pechos y que ahora le ha hecho pasar por quirófano, con la esperanza de que amaine el sufrimiento, según informa Mundo Deportivo.

“Estoy cagada, me gusta mi pecho y tengo que volver a tocarlo... Pero tengo que hacerlo, es salud”, arrancó. “Un pecho me molestaba mucho fue a más a más, no podía estar sin sujetador, tenía que tenerlo sujetado todo el día. El médico pensaba que el ‘bolsillo’ que se crea para meter la prótesis estaba mal, y tenía el líquido suelto”.

Por otro lado, Aurah desveló que “solo he contado esta operación a mi padre, mi madre y mi hermana y dos o tres amigos”. “La he llevado en secreto, hasta ahora que lo comparto con ustedes”, apuntó. “No sé que me encontraré, a mi me gustaba mi pecho pero había que hacerlo... Lo he pasado muy mal”.