Belén Esteban opina sobre la participación de su hija en ‘Supervivientes’

Los rumores de que Rocío Flores, hija de Antonio David y Rocío Carrasco, podría ser concursante de la próxima edición de ‘Supervivientes’ han dado mucho que hablar en el plató de ‘Sálvame’. Los colaboradores del programa transmitieron la opinión que tienen sobre una participación futura de sus propios hijos, según informa el diario Mundo Deportivo.

“Yo, a mi hija, no le dejaría ir, pero como espectadora me encantaría que fuera”, fue el primer pensamiento de Belén Esteban. No obstante, aseguró que cree que Rocío aceptará la propuesta de ‘Mediaset’. “Cuando los hijos tienen esa edad, la niña va a hacer lo que le dé la gana. Para mí va a ir”, apuntó.

Por otro lado, María Patiño, tampoco dudó en opinar sobre este tema . “Entiendo a Antonio David como padre perfectamente, yo tampoco querría que mi hija entrara en un reality”, sentenció la presentadora de ‘Sábado Deluxe’.