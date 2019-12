VÍDEO | El Salamanca CF UDS fulmina al Tudelano desde los 11 metros pero sufre para lograr la primera victoria de la era Larrazabal

Llegó en el último partido del año y con sufrimiento, pero finalmente llegó. Aitor Larrazabal logró su primera victoria como entrenador del Salamanca CF UDS ante el Tudelano en lo que supone, además, acercarse a la zona de Playoff -ya están a dos partidos del cuarto puesto-.

Con un equipo titular ofensivo, el conjunto charro salió en tromba buscando hacer el primero rápidamente. Y a punto estuvieron de lograrlo, pero el balón de Ubis se estrelló en la madera cuando todavía algunos espectadores estaban entrando al Helmántico.

Después de un inicio prometedor, el Tudelano le fue ganando la cara al choque y el Salamanca CF UDS fue desinflándose. Los de Larrazabal seguían llegando al área navarra -Molina se plantó sólo en la frontal tras una buena jugada de Ubis, pero intentó colocar mucho el disparo y se le fue muy desviado-, pero el equipo visitante también empezaba a inquietar a Sotres que, eso sí, se mostraba seguro en sus intervenciones.

Sin embargo, el Tudelano poco a poco iba gozando de más peligro. Primero un duro disparo al lateral de la red de Sotres y después un balón al palo de Suárez en uno contra uno frente al meta cántabro -tras un balón filtrado a la espalda de Borja- levantaron los primeros silbidos entre el público del Helmántico, que le pedía intensidad a su equipo.

Una intensidad llegó al final de la primera parte, cuando Sergio Molina estaba a punto de lograr el primero tras un testarazo. Sin embargo, ni su cabezazo ni la llegada de Ubis sirvieron, ya que Pagola estuvo rápido para meter la mano y despejar a córner en lo que era la última jugada del primer tiempo.

La segunda mitad comenzó igual que terminaron los primeros 45 minutos, con el Salamanca CF UDS volcado sobre la meta del Tudelano pero con los navarros llegando con peligro. Primero era Altube el que, con un remate poco ortodoxo, estaba a punto de batir a Pagola. Y minutos después era Ubis el que se revolvía dentro del área y lograba sacar un disparo que el mexicano Olivas blocaba con la mano.

El colegiado no lo dudó y señaló la pena máxima, pese a las protestas de los jugadores visitantes. Fue el propio Ubis el que se encargaba de engañar al meta navarro y transformar el penalti para alegría local. El Salamanca CF UDS no cejó en su empeño y buscó con ansia el segundo, que casi llega tras un grave error de Pagola del que no se supo aprovechar Tirlea, al que le faltó picardía y experiencia para forzar la expulsión del meta.

Tras unos minutos de dominio local, fue turno para el conjunto visitante, que nuevamente lo intentaba a través de centros laterales. Uno de ellos estuvo a punto de sorprender a Sotres, que, metió la mano para evitar problemas.

Larrazabal movía el banquillo buscando la profundidad que necesitaba el equipo, y sustituía a Ubis por Hugo Díaz, que casi la mete en el primer balón que tocó tras una fantástica jugada de Carpio, que más que lateral parecía extremo. De hecho, iba a ser el propio jugador charro el que, minutos después, se plantaba en el área como si de un delantero puro se tratase para ser derribado, tras un excelso regate, por Olivas, que cometía el segundo penalti de la tarde.

Sin Ubis en el campo, la responsabilidad fue para Hugo Díaz. Y al andaluz no le tembló el pulso y, con un balón suave por el centro, batió a Pagola para lograr la tranquilidad que exigía el choque.

El encuentro parecía entonces muerto. Ambos equipos realizaban cambios en lo que se suponía como un partido decidido. Pero Suárez se aprovechaba de un mal rechace de Sotres, que dejó muerto un tiro lateral que no acertó a atrapar, para recortar distancias y meter el miedo en el cuerpo a la parroquia salmantina.

Con el Tudelano volcado buscando el empate iba a tenerla Hugo Díaz para sentenciar el choque después de un gran contraataque charro, pero su disparo era atrapado sin problemas por un Pagola que fue de los jugadores más destacados de su equipo.

Mientras, sufría el Salamanca CF UDS con balones colgados constantemente. Unos balones que se encargaron de achicar entre Borja, Aldo y Chiapas, que entró por un Altube aplaudido en su debut como titular en el que hizo casi todo bien, solo faltándole un gol que rozó.

Cuando estaba a punto de finalizar el choque, Crespo regalaba una falta lateral que casi supuso el empate. Pero el disparo visitante fue blocado a la perfección por la defensa charra. Después, el Salamanca CF UDS supo matar el partido con balones largos y evitó llevarse ningún otro susto en el descuento y sumar así una victoria sufrida pero trabajada para Larrazabal, que no sólo le permite coger aire sino que recorta puntos con la zona que da derecho al Playoff.