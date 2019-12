La Lotería de Navidad, en directo: Han caído 100 MILLONES DE EUROS EN SALAMANCA del 'Gordo' (número 26.590) en la administración de Carrefour

13:16: Todos los grandes premios ya han sido repartidos. Salamanca se ha visto agraciada con el 'Gordo' (Carrefour), el TERCER premio (Ciudad Rodrigo), y varios QUINTOS PREMIOS (Prior, San Vicente, Macotera, Cabrillas y Peñaranda)

13:15: Salen casi seguidos el CUARTO y el QUINTO premio que faltaban. Muy repartidos ambos, ninguno ha tocado en Salamanca.

12:46. Ha tardado en salir pero ya está aquí. El séptimo QUINTO PREMIO: 69.823. Muy repartido pero no ha caído en Salamanca.

11:54. Celebraciones y júbilo en la puerta del club Seiza. Emoción desbordada por el Gordo.

11:47. Sale el primer CUARTO PREMIO: 41.710. No ha tocado en Salamanca.

11: 32 Siguen las celebraciones en la calle Filipinas.





11:31 Sale el segundo premio. ¡¡¡El 10.989!!! Ha tocado en Madrid, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Lleida, Lugo, Málaga y Pontevedra.

11:24 El sexto QUINTO PREMIO. Vendido íntegro en Segovia.

11:23. Siguen llegando premiados con el Gordo al gimnasio Seiza.

11:11. ¡¡¡SALE EL TERCER PREMIO!!! Número 00750. Muy repartido por toda España pero ha tocado también en el centro comercial de la avenida Yurramendi de Ciudad Rodrigo con un décimo vendido allí.

11:04 Luis López, de la administración de la calle Prior, que ha vendido un décimo del quinto premio (número 74.770): "No tenemos ni idea de a quién ha sido. Es alguien que lo ha comprado por ventanilla. Estamos de suerte en Salamanca y muy contentos". "Un año dimos el segundo premio de Navidad, hace no mucho, pero estamos encantados con este quinto de hoy".

10:41 Número 74.770. El quinto QUINTO PREMIO que ha tocado en Macotera y en la calle Prior, número 8. La administración de Prior ha vendido un décimo, en Macotera (el despacho de la Plaza Mayor, 7) ha vendido dos décimos.

10:40 Llegan agraciados a la administración del Carrefour. El nieto de Miguel Ángel Garrido acude a la escuela de judo y tiene tres participaciones del Gordo.

10:39. El cuarto QUINTO PREMIO. Número 66.212. Ha tocado en el paseo de San Vicente, número 50 (ha vendido 38 décimos) y en Peñaranda de Bracamonte (calle Plaza Nueva, 6) ha vendido un décimo, entre otros lugares como Barcelona, Cádiz, Madrid, Coruña, Las Palmas...





10:30. Otro QUINTO PREMIO. Número 23.059. Vendido íntegro en Palamós (Girona).





10:27. Otro QUINTO PREMIO. Número 06293. ¡¡¡Muy repartido pero vendido en CABRILLAS!!!! Bar El PORVENIR. El año pasado vendió dos décimos del Gordo. Asegura que ha sido por terminal y que la suerte les ha vuelto a sonreír.

10:23. Primi es hermano de una afortunada con las participaciones de la escuela de judo Seiza. En la cafetería Di Palma, a pocos metros del gimnasio afortunado, afirma que "todos los años una amiga que trae al niño a entrenar aquí nos ofrece, pero justo este año no. Se las ha dejado en Valladolid y las ha vendido allí. La suerte que mi hermana vive en Pucela y algo le ha tocado. Son participaciones pero a algo me invitará".

10:15. Fernando Petisco: “Estaba fregando el suelo porque no abríamos hasta las 10, he escuchado el número y lo he reconocido porque lo llevamos vendiendo cinco años. Yo no lo juego, pero me alegro que se lo lleve un club deportivo por los valores que conlleva. Esta noche nos daremos un buen homenaje”. "Ayer vendimos 7-8 décimos de ese número a última hora", afirma, indicando que hay más agraciados además de la escuela de judo.

10:07 En la administración de lotería del Carrefour están contentísimos, tal y como aseguran los propietarios Mercedes Micó y Fernando Petisco. Han asegurado que el número ha ido a parar casi íntegro a la escuela de judo Seiza. Llevan seis años ellos con la administración situada en el hipermercado y ya dieron un segundo premio de la Lotería del Niño. "Estamos muy felices, no nos lo creemos", indican.





9:57 La escuela de Judo Seiza, ubicada en la calle Jamaica, junto al Alto del Rollo, es propiedad del judoka Francisco Valle, que en 2016 hizo historia al lograr el tercer puesto en el Tokio 13th Veterans International Championships, siendo el segundo ciudadano occidental, el primer español y, por supuesto, el primer salmantino en subirse al podio en un campeonato de estas características en tierras niponas. La escuela de judo compra ese número todos los años y lo juega en participaciones.

9:49 Sale un QUINTO PREMIO. ¡75.206! Ha tocado íntegro en SORIA CAPITAL (calle El Collado, 2).

9:43 Indican que la administración de Carrefour habría vendido 25 series y que entre los agraciados se encuentra una asociación de judo de la ciudad. Se trata de la escuela de judo Seiza-Ikigai, situado en la calle Filipinas.





9:42. Expectación en la puerta de Carrefour, que aún no ha abierto.

Las niñas Nourah Akrouh y Elizabeth del Carmen Roque Figuereo han cantado el primer premio de la Lotería Nacional, uno de los más tempraneros de la Historia. También ha tocado, además de en Salamanca, en Tarragona, Alicante, Barcelona, Murcia, Sevilla y Madrid.

9:22 ¡EL GORDO HA CAÍDO EN SALAMANCA! Concretamente en la administración de lotería de Carrefour (avenida Agustinos Recoletos, 1-35). El número está dotado con 4.000.000 euros a la serie y se han vendido 250 décimos (100 millones de euros)

9:19 ¡EL GORDO! 26.590!!!! EL GORDO sale muy MADRUGADOR

9:13 horas: Acaba el primer alambre de la primera tabla. Todo pedreas.

9:11 horas: ¡Arranca el sorteo!

9:10 horas: Salen los niños de San Ildefonso. Esto empieza.

9.07 horas: Está a punto de comenzar el sorteo.

Buenos días. SALAMANCA24HORAS te ofrece en directo el sorteo de la Lotería de Navidad de este 2019, en el que se reparten más de 26 millones de euros.