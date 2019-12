La Administración de Carrefour reparte 100 millones de euros en el Gordo de Navidad: "Nosotros no hemos ganado nada, la suerte del lotero es darlo, no quedártelo"

El Gordo ha sido muy madrugador en el Sorteo de Navidad, y es que ha sido el primer premio en salir. Y Salamanca ha salido premiada con el 26590. La administración del Hipermercado Carrefour, situado en la avenida Agustinos Recoletos ha vendido 250 décimos de lotería, lo que supone un montante de 100 millones de euros.

Los propietarios de la Administración, Mercedes Micó y Fernando Petisco, se mostraban muy emocionados ante los medios de comunicación. En declaraciones, ella contaba que estaba "muy nerviosa, no sé ni qué hacer y muy contenta por la gente. Venía conduciendo, se ha adelantado mi marido y me ha llamado y he venido escopetada para acá".

Su marido se vio sorprendido por el premio mientras hacía labores de casa: "Estaba fregando el suelo porque no abríamos hasta las 10, he escuchado el número y lo he reconocido porque lo llevamos vendiendo 5 años. Yo no lo juego, pero me alegro que se lo lleve un club deportivo por los valores que conlleva. Esta noche nos daremos un buen homenaje”.

Y es que, la Escuela de Judo Seiza juega todos los años este número, por lo que han sido los mayores beneficiarios del premio. De los 250 décimos se han quedado la mayor parte: "Lo jugaron el primer año, les gustó, y lo pedimos expresamente para ellos". Por eso, creen que la mayor parte del dinero se quedará en Salamanca, ya que los alumnos de la Escuela han vendido las participaciones entre sus familiares.

Sin embargo, el premio no solo va para la Escuela. Ayer a última hora vendieron los últimos 7-8 décimos. Los loteros, eso sí, no se quedarán con un pellizco: "Nosotros no hemos ganado nada, la suerte del lotero es darlo, no quedártelo", contaba entre risas Mercedes Micó.

El matrimonio regenta esta Administración desde hace seis años, aunque es la primera vez que reparte este premio, que se ha hecho de rogar en Salamanca. Sí ha repartido Euromillones, Bonolotos y el segundo del Sorteo del Niño.

El premio también ha caído en Barcelona, Tarragona, Alicante, Murcia, Madrid y Sevilla.

Las participaciones de la Escuela de Judo Seiza

Casi todas las papeletas han sido vendidas por esta Escuela, regentada por Francisco Valle, que las ha repartido en forma de participaciones entre sus alumnos. Y aunque el premio ha sido madrugador, algunos ya comienzan a enterarse de la buena noticia.

Es el caso de la familia de Miguel y Joaqui, que tienen tres hijos y no saben aún qué harán con el dinero. en declaraciones a SALAMANCA24HORAS contaban emocionados que no saben "ni de dónde ha salido, no sabemos dónde la hemos comprado". Han jugado una participación de cuatro euros, por lo que han sido premiados con 80.000 euros.

Miguel Ángel Garrido también tiene una participación, vendida por su nieto, que va a la Escuela de Judo.