María García Crespo, del punto de venta del paseo de San Vicente que ha vendido 38 décimos de un quinto premio: "Esperamos que sea el primero de muchos"

María García Crespo, dueña del punto de venta de Lotería situada en el número 50 del paseo de San Vicente, que en la mañana de este domingo, 22 de diciembre, ha conocido que ha vendido 38 décimos del quinto premio (el número 66.212) se ha mostrado "feliz y encantada".

Sobre si conoce a quién le ha podido tocar, la dueña cuenta que "creemos que ha sido gente de paso que acude al Hospital o personas del barrio, ya que por el paseo de San Vicente sube y baja mucha gente". "Teníamos mucha ilusión y este ha sido el resultado", ha finalizado.

No ha sido el único quinto premio repartido en Salamanca ciudad. La administracion de la calle Prior también ha tenido la fortuna de repartir uno de los grandes sueños en esta Navidad. Luis López comentaba a SALAMANCA24HORAS que "no tenemos ni idea de a quién ha sido. Es alguien que lo ha comprado por ventanilla. Estamos de suerte en Salamanca y muy contentos". "Un año dimos el segundo premio de Navidad, hace no mucho, pero estamos encantados con este quinto de hoy".