RESUMEN | Lluvia de millones en Salamanca con el Gordo de Navidad. Un 26.590 para la historia con muchos afortunados

Abrazos y besos, como los de la pareja dueña de la administración de lotería situada en el centro comercial Carrefour de la avenida de Agustinos Recoletos. Ellos estaban limpiando el local, poco antes de abrir, cuando saltó la sorpresa. Veintiseismilquinientosnoveeenta. "¡Ese es el número que nosotros despachamos", y todo fue como un tiro. ¿Quién lo compra? "un club de judo". ¿Cuál? "el de la calle Filipinas". "Seiza", dijeron a los periodistas. ¿Cuánto? "250 décimos del 26.590 premiado con cuatro millones de euros a la serie". Es decir, 100 millones de euros. Casi nada. La mayoría para los judokas de la calle Filipinas. Sólo quedaron ocho décimos en la administración que fueron vendidos a los afortunados a última hora.





Pues nada, siguiente parada el barrio del Rollo. Distrito de trabajadores de la ciudad colmado de celebración en la jornada dominical. Una escuela que tiene siete años y más de cincuenta jóvenes que practican este arte marcial con Francisco Valle, que confiaba en el número: llevaban cinco años utilizándolo para hacer participaciones. “Estaba en la cama. Me ha llamado un amigo y me ha dicho: ¡Pon la tele! Le he contestado "anda calla, no puede ser". Después ha empezado a sonar el móvil y se ha desatado la locura”, atendía a decir. Fran Valle podrá cambiar el tatami para el que estaba buscando patrocinador... lo invertiré y seguiré trabajando en lo que me gusta. Aquí no vengo a trabajar, vengo a disfrutar de lo que hago”, señaló. Cerca de él también festejaban Marta y Soledad, Miguel y Joaqui y sus hijos, el ciclista Cándido Iglesias que trabaja en la empresa Porsiete (que ha recibido buen pellizco), Mercedes, David, Hugo, Laia, Laura... El Rollo era El Gordo gracias a las participaciones de cuatro euros.

Pero no sólo en El Rollo eran inmensamente felices, también en la pescadería Emilio de la plaza de la Fuente, que tenía un buen taco de participaciones de la escuela de judo. Y algunos bares...









De Salamanca a Ciudad Rodrigo. Allí, en la administración del centro comercial de la avenida Yurramendi, la administración se ha estrenado con un tercer premio, el número 00750. Un décimo por valor de 50.000 euros. Además, en Miróbriga han festejado con un quinto premio llegado desde Galicia (el 06.293) que les ha dejado 180.000 euros en treinta décimos.

El bar de Cabrillas que ya es la Doña Manolita salmantina

Precisamente con quintos premios siguió celebrando Salamanca. El 06.293 volvió a ser vendido en el bar de Cabrillas 'El Porvenir', que se ha convertido en el Doña Manolita de Salamanca después de que en el Sorteo de Navidad de 2018 repartieran dos décimos del Gordo. La propietaria del bar, Benita García, conoció por SALAMANCA24HORAS la gran noticia. La suerte sigue de su lado.

Otro quinto premio, el 66.212, fue despachado en Salamanca. Concretamente, 38 décimos en la administración del paseo de San Vicente, 50 de la capital y en Peñaranda de Bracamonte, en la librería-papelería de la plaza Nueva, 6. En su caso, un décimo. "Estamos tremendamente emocionados porque es la primera vez que damos un premio", afirmaba María García Crespo, dueña de la administración próxima al Hospital a este diario.

Y hubo tiempo para más. El 74.770, otro quinto premio, fue a parar a Macotera, con dos décimos vendidos en el bar que cuenta con despacho de lotería de la Plaza Mayor, y un décimo vendido en la administración de la calle Prior, 8 en Salamanca capital. Su dueño, Luis López, comentaba a SALAMANCA24HORAS que "no tenemos ni idea de a quién ha sido. Es alguien que lo ha comprado por ventanilla. Estamos de suerte en Salamanca y muy contentos". "Un año dimos el segundo premio de Navidad, hace no mucho, pero estamos encantados con este quinto de hoy".

Suerte llegada de Soria y alguna pedrea "maja"

Claro, ahora toca el recuento de aquellos que jugaban números comprados fuera de Salamanca. Contentos están en varias localidades del Alfoz, que entre todos se han hecho con un pellizcazo de casi tres millones de euros gracias al número 75.206, un quinto premio con origen en Soria y destino en Topas, Valdelosa, Almenara...

Y de pedreas, una buena: un número íntegro con 170 series del 31.119 vendido en la administración La Ranita del centro de la ciudad. 170.000 euros muy bien jugados vendidos por ventanilla y en el restaurante Lío.

¡Un día histórico!