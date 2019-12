VÍDEO | Una reportera de TVE celebra el Gordo y después admite que no le ha tocado

Una reportera de 'La mañana de TVE' ha vivido en directo y en primera persona la euforia por el premio gordo de la Lotería de Navidad. La compañera del programa de María Casado se ha convertido en noticia mientras cubría la retransmisión con una de las administraciones que ha repartido el ya famoso número 26.590.

El Gordo más madrugador de la historia de la Lotería de Navidad (el segundo fue en el año 2004) ha caído en el bolsillo de la reportera Natalia Escudero mientras trabajaba en el programa especial de este 22 de diciembre en Televisión Española. María Casado ha conectado con la periodista que se encontraba empapada en cava y gritando, sin saber aún que también había pillado un buen pellizco.

"Natalia está como si le hubiese tocado a ella. Eso me encanta", ha espetado la presentadora mientras Escudero revoloteaba exultante entre los asistentes en la puerta de la administración de San Vicente del Raspeig, en Alicante, y descorchaban botellas burbujeantes. Casado se ha quedado pasmada al enterarse de que, efectivamente, sí le ha tocado a ella: "¡Oye que yo tengo un décimo, esto no es broma! Compré uno. Hombre, en serio. Esto es una fotocopia de mi décimo!". "¿En serio?", reaccionó María.

La alegría de la periodista ha sobrepasado la pantalla tras compartir con sus compañeros, y con toda España que ha seguido el programa extraordinario de 'La mañana de TVE', que también había comprado el 26.590: "16 millones de euros. 40 décimos, ¡y uno es mío!". La euforia de la reportera ha sido tal que ha llegado hasta anunciar su ausencia mañana en el trabajo: "¡Que mañana no voy! Natalia no trabaja mañana".

Sin embargo, según informa el diario El Confidencial, poco ha durado la emoción, y después de haber dado la vuelta a todos los medios de comunicación como la reportera millonaria de la Lotería de Navidad, la periodista de TVE se ha retractado: "El Gordo no me ha tocado, pero un pellizco sí he pillado". Natalia Escudero ha terminado reconociendo a las cámaras de la cadena pública que no le ha tocado el premio millonario más alto sino una parte de otro número también premiado.