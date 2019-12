El tremendo zasca de María Patiño a Antonio David Flores en Sálvame Deluxe

Antonio David Flores se ha estrenado con polémica como colaborador de 'Sábado Deluxe' tras un rifirrafe con María Patiño. El exconcursante de 'GH VIP 7' ha criticado a la familia de Adara, y por ende, al propio programa por defender públicamente un hecho sobre la ganadora del 'reality' que según él no es cierto. Sin embargo, se ha encontrado con un tremendo zasca de la presentadora, según informa el diario El Confidencial.

La sombra del culebrón de Adara, Hugo Sierra y Gianmarco sigue alargándose por los rincones de Telecinco tras el inesperado giro de la ganadora de 'GH VIP 7' con el italiano y sus candentes declaraciones en una revista. 'Sábado Deluxe' ha analizado con Onestini presente el encuentro de la pareja en la casa y ha salido a la luz el favor que le pidió días la madre de Adara al de Bolonia para proteger la custodia de su hijo. Un pensamiento que ha reprobado Antonio David Flores.

Según Pilu, la tía de Molinero, Elena aconsejó a Gianmarco que no besara a su hija e incluso que no subiera a la casa el día de la final para no enturbiar la situación de Adara con el padre de su niño. Sin embargo, el italiano hizo todo lo contrario, y no solo la besó, sino que la conminó a tener algo juntos delante de más de 4.6 millones de telespectadores momentos antes de que ella se proclamara vencedora.

Flores, ha estallado contra todos: "No engañéis a la audiencia. ¿Que porque este señor y ella se besen en la casa Adara va a perder la custodia de su hijo? Por favor, no engañéis a la audiencia". Una repentina reacción del nuevo colaborador de Telecinco a la que ha contestado María Patiño explicando que, a lo que se refieren, es a que ante ese acontecimiento del beso se echa más tierra encima ante un consejo regulador que determine la custodia de su hijo.

Pero la presentadora ha ido a más, ya que Antonio David continuaba insinuando que se estaba lanzando un mensaje erróneo a los telespectadores, y lo ha dejado mudo tirando de su propio pasado con Rociíto con un dardazo final: "Cuando te separaste de Rocio Carrasco tuviste que vivir con ella porque podían demandarte por abandono de hogar". "Hace 20 años mi situación y el Código Penal era completamente diferente", ha respondido él en su defensa.