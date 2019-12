El portero del Ciudad Rodrigo Pepo, goleador inesperado en el choque ante La Cisterniga

El duelo entre Ciudad Rodrigo y La CIsterniga acabó con victoria por 5-3 para los locales en el Francisco Mateos. Sin embargo, el partido tuvo una anécdota: el meta mirobrigense Pepo marcó el 3-2 desde el centro del campo.

Corría el minuto 25 de la primera parte, con empate a dos en el marcador, cuando Pepo disparó desde campo propio y el balón acabó alojándose dentro de la portería rival para alegría y sorpresa de los seguidores del Ciudad Rodrigo.

"Llevo muchos años y nunca me había pasado. No lo festejé porque había encajado dos goles antes. Le pegué desde lejos y el bote le sorprendió. No sabía si el balón había salido por encima del larguero pero vi a los compañeros festejarlo. El campo estaba muy mal y le pegué en largo pero no a puerta. Me puse muy contento porque era el 3-2. Luego hubo mucho cachondeo en el vestuario y muchos me vacilaron porque llevo más goles que ellos", explicó el propio Pepo a SALAMANCA24HORAS.