Los productos retirados de Mercadona que no volverás a ver

Consulta a continuación todos los productos del Mercadona retirados que no podrás disfrutar en Navidad

Durante estos días, el departamento de Atención al Cliente de Mercadona no da a basto con las llamadas que reciben de los clientes en el que se les preguntan por sus productos recientemente retirados. El último producto retirado es la salsa curry de la marca blanca del supermercado, lo que despertó la curiosidad de algunos usuarios en Twitter. Pero este no es el único producto, consulta la lista de los productos que Mercadona ha retirado en los últimos días y que no podrás disfrutar en Navidad:

Tabulé con verduras frescas y vinagreta de menta: Se trata de un producto de Mercadona rápido de comer que fue retirado debido a las críticas de numerosos usuarios. A juicio de los clientes, el tabulé con verduras frescas y vinagreta de menta era un producto de baja calidad.

Crema hidratante con aceite de oliva: En su día fue uno de los productos más vendidos del Mercadona. Pero hace unos años tuvo que ser retirada ante las sospechas de que pudiera contener compuestos cancerígenos.

Crema balsámica aftersun: El motivo es idéntico al de la crema hidratante, Mercadona retiró de su gama de productos la crema balsámica aftersun por la sospecha de compuestos cancerígenos en su composición.

Gaseosa: La marca blanca de gaseosa de Mercadona tenía un sabor tan fuerte que no resultaba agradable al paladar del consumidor. Motivo más que de sobra para ser retirada de sus estantería.