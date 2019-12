​La delegación de Fridays For Future en Salamanca lamenta que la Navidad acelere el cambio climático y pide como regalo “gente joven comprometida con su futuro”

Aprovechando la celebración de las fiestas de Navidad, la delegación salmantina de Friadays For Future ha recordado que “el cambio climático es real” y que fiestas como las de ahora “lo aceleran” a causa de “los gases de efecto invernadero resultantes de la cena rica en derivados animales, de todos los medios de transporte contaminantes que se usarán estos días, de las industrias fabricando regalos en masa que ni siquiera utilizamos y de las luces innecesarias que se alimentan de energía térmica”, entre otras cosas.

Eso sí, desde la agrupación por el clima aseguran que sí apoyan la celebración de la Navidad, aunque apuntan que se debería aprovechar “para recuperar aquellos valores que ha perdido”, como son “el amor a los seres queridos y compartir con ellos un agradecimiento por las alegrías del año y establecer metas para el próximo que nos acercaran a nuestra realización y plenitud”, y que no se mantuviese ligada al consumismo, como en la actualidad.

Igualmente, consideran que estas fechas han de ser “un tiempo de reflexión” y, por ello, piden como regalo, que los jóvenes se comprometan “con su futuro” y, para ello, les exhortan a reflexionar sobre sus hábitos, en sus elecciones políticas y en su apoyo a las multinacionales y transnacionales “que están destruyendo nuestro planeta”.

No sólo eso, sino que se informen y hablen de la crisis climática “desde el conocimiento, usando fuentes confiables” y que, partiendo de esa información, se unan a la lucha, porque “sólo todas las personas juntas podremos tener la capacidad para exigir a les de arriba que cambien el modelo actual”.

Por último, desde Fridays For Future reclaman a esos “de arriba” que “dejen de responsabilizarnos de sus fallos y de sus decisiones únicamente movidas por el lucro, y que actúen. Que finalmente la gente ha despertado, y nos importa el daño que causan, y no lo vamos a tolerar más. Sus mentiras y promesas vacías ya no nos interesan. Este planeta es nuestro hogar y se nos acaba el tiempo”.