Más de la mitad de la maquinaria agrícola supera los 18 años de antigüedad

Los cinco millones aportados por el Gobierno al Plan Renove "no cubre las demandas del sector" al quedar fuera un 32% de los fondos solicitados

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, durante la reunión mantenida con los ministerios de Agricultura, Industria e Interior celebrada recientemente, ha trasladado las demandas del sector referentes a la necesidad de adaptar la nueva normativa de inspección a la maquinaria antigua, favorecer la uniformidad de criterios entre comunidades e incentivar la renovación de la maquinaria.

Unión de Uniones, quien ya ha reclamado en otras ocasiones la bajada partida del Ministerio para renovación de maquinaria, ha constatado que no está garantizado un aumento para el ejercicio 2020. En este sentido, es previsible que el presupuesto destinado a renovar el parque se quede congelado en los 5 millones de euros dados la falta de Gobierno y su consiguiente inactividad presupuestaria. La organización insiste en que esta cantidad no cubre las demandas del sector, como demuestran los 6,6 millones de euros solicitados para el Plan Renove 2019, lo que ha dejado fuera un 32% de los fondos solicitados.

Un parque muy envejecido y con problemas para pasar la ITV

Según los últimos datos de Faconauto, el 55% de la maquinaria que se utiliza en la agricultura española tiene una antigüedad superior a los 18 años, el doble que la media europea. Esta obsolescencia hace que la maquinaria agraria, se enfrente a numerosas dificultades para pasar las inspecciones técnicas, las cuales, además, han incrementado sus requisitos de manera constante durante los últimos años.

“Queremos trabajar respetando las normas de seguridad, pero no entendemos por qué no se tienen en cuenta las especificidades de la maquinaria más antigua y no se ofrecen soluciones para renovarla”, apuntan desde Unión de Uniones. “No es lógico tampoco que de una Comunidad Autónoma a otra cambien los requisitos para pasar la ITV, en ocasiones de manera significativa”, añaden.

Es preciso aprovechar la oportunidad del PNIEC para renovar la maquinaria y mitigar emisiones

Igualmente, el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), enviado a la Comisión Europea en febrero de 2019, contempla una medida para mejorar la eficiencia energética del sector con acciones relacionadas, entre otras cuestiones, con la renovación de maquinaria.

Esta medida está presupuestada, según lo previsto en ese documento, en 929 millones para 2021-2030. Sin embargo, todavía no se conoce nada concreto sobre sus mecanismos de actuación, el calendario previsto de ejecución y el reparto de fondos para maquinaria.

Unión de Uniones reclama una respuesta del Gobierno en este sentido, así como un compromiso por su parte para afrontar realmente los problemas que tienen los agricultores a la hora de pasar las inspecciones técnicas y buscar soluciones que no sean exclusivamente coercitivas y que afecten al bolsillo del agricultor.