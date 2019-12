VIDEO | Una niña recibe "el peor regalo de Navidad" y su reacción se hace viral

Hay regalos que hacen mucha ilusión. Ya sea porque habías pedido eso que tanto te gusta o porque no te lo esperabas. Sin embargo, lo que recibió una niña estas pasadas navidades va un poco más allá.

Según informa el diario digital 20minutos, su padre compartió a través de Twitter el video que le hizo a su hija cuando miestras abría el paquete, pues quería ver cómo reaccionaría la pequeña ante "el peor regalo de Navidad".

Para eso, ideó un plan, que sería regalarle a la pequeña un plátano. Como suena. Así, junto a su esposa, envolvieron el alimento en papel de regalo y se lo entregaron a su hija.

Cámara en mano, lo que no esperaban era la reacción de la niña que, emocionada, solo alcanza a gritar "¡un plátano, un plátano!".

Una reacción de su retoño fue tan inesperada que no solo sorprendió a sus padres, sino que encandiló a cientos de miles de internautas en todo el mundo.

I Tried Giving My Daughter The Worst Xmas Gift Ever & I Didn’t Expect This Reaction 😢 pic.twitter.com/44cJytI83m