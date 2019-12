​Anunciados los detalles de la cabalgata de Salamanca, que tendrá dos caras nuevas como Reyes Magos: el fiscal jefe provincial y el presidente de las autoescuelas salmantinas

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado los detalles de la próxima cabalgada del día 5. En total, un séquito formado por más de 400 personas acompañará a los Reyes Magos de Oriente. Participarán hasta diez carrozas, tres más que en el último desfile, así como once grupos de animación, que llenarán las calles de música y color a lo largo del recorrido en el que se repartirán más de 5.000 kilos de caramelos.

La cabalgata de este año hará un guiño a las personas que trabajan en la mejora de la Seguridad Vial y contará con la colaboración de la Jefatura Provincial de Tráfico y del colectivo de taxis. Sus Majestades guardarán un extraordinario parecido con el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Salamanca y experto en Seguridad Vial, Juan José Pereña Muñoz, con el presidente de la Asociación de Autoescuelas de Salamanca, Luis Alberto Rodero Jiménez, y con el trabajador auxiliar de la Escuela Infantil de Pizarrales Adrián Gomis.

Juan José Pereña, fiscal jefe provincial, será Melchor

Luis Rodero, a la izquierda, será Gaspar

Adrián Gomis, caracterizado de Baltasar el pasado año

El tradicional desfile partirá del parque de la Alamedilla a las 19 horas y será recibida en la Plaza Mayor por tres agrupaciones de la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca, tras recorrer la plaza de España, avenida de Mirat, puerta de Zamora, paseo de Carmelitas, plaza de la Fuente, Peña Primera, Íscar Peyra, Juan del Rey, plaza del Corrillo, Plaza Mayor, plaza del Poeta Iglesias, calle San Pablo, plaza San Justo, Gran Vía, plaza de España y finalizará de nuevo en el parque de la Alamedilla.

Los autobuses urbanos serán gratuitos desde las 16 horas hasta la medianoche y a lo largo del recorrido se habilitarán tres espacios reservados para personas con movilidad reducida que estarán ubicados entre la calle Pérez Oliva y Dimas Madariaga con avenida de Mirat, en la plaza de la Fuente y en la Plaza Mayor, así como un espacio reservado para niños con autismo, que estará situado entre la calle Doctrinos y la calle Prado.

El recorrido

La Agrupación Musical La Expiración, formada por 50 personas, será la encargada de abrir la cabalgata con su amplio repertorio musical navideño. Le seguirá ‘La estrella arcoiris’, una carroza de 12 metros de largo y más de 5.000 bombillas led en colores azules, blancos y amarillos que, además tiene guirnaldas y cortinas de luz.

La cabalgata continuará con una selección de diez coches clásicos y de época cedidos por el Museo de Historia de la Automoción. A continuación irá el pasacalles ‘Los Regalonios’, interpretado por la compañía salmantina Kamaru Teatro. Esta animación cuenta con un zeppelin aéreo e iluminado, un carro con regalos iluminados, dos zancudos, un gigante y seis animadores que disparan confeti.

Tras los Regalonios irá la carroza ‘El cisne’, de 20 metros de largo y adornada con más de 3.000 bombillas de led en colores azules, verdes, blancas y amarillas, seguida de un triciclo mecánico, una animación iluminada con led y cargada de regalos. A continuación irá un grupo de 25 patinadores disfrazados de muñecos de nieve que, a lo largo del recorrido, interpretarán una coreografía sobre patines e interactuarán con el público.

‘El ratón de campanilla’, de 10 metros de largo y más de 4.000 bombillas led será la siguiente carroza en hacer su aparición. En su plataforma esta carroza contiene un castillo iluminado, grandes flores y un gran ratón que remolca todo el carruaje. Tras ella irá la carroza ‘Los caballos’, de 8 metros de longitud y más de 3.000 bombillas led y cascadas de luz.

Esta parte del séquito la completa la animación Cuento de Navidad, un espectacular pasacalles formado por personajes de cuento llenos de luz y magia. Esta animación cuenta con cinco zancudos caracterizados en una hada verde, una hada roja, una hada blanca y dos soldados dorados, con más de 4.000 luces led en su vestuario. Además llevan una impresionante escenografía móvil.

La siguiente carroza en el recorrido será el ‘Barco pirata’, una carroza de 10 metros de largo y más de 3.000 bombillas led en azul, blanco y amarillo. Que hará su aparición seguida de la carroza ‘El elefante’, de 8 metros de largo y más de 4.000 bombillas led en colores blancos y rojos. Tras el elefante desfilará la animación Hadas de luz, un pasacalles interpretado por la compañía Crash formado por seis hadas. Y tras ellos irá la carroza más grande de la comitiva, ‘El Dragón’, de 28 metros de largo, articulada y adornada con más de 6.000 bombillas led.

Esta carroza irá seguida del grupo de Majorettes Salamanca y banda de cornetas y tambores La Salud, el colectivo de taxis representado por cuatro vehículos, y un vehículo de seguridad vial.

Y por fin, harán su aparición los tres tronos reales, de 10 metros de largo cada uno de ellos. Los tronos de Melchor, Gaspar y Baltasar van adornados con más de 4.000 bombillas led cada uno. Todos los tronos irán precedidos de los figurantes a pie, 75 personas vestidas con trajes navideños.

Profesores y alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca amenizarán la espera de la cabalgata de los Reyes Magos a todos los que se acerquen a esperarlos a la Plaza Mayor. En concreto, serán tres las formaciones que se darán cita en una ocasión tan importante.

Por una parte, la Agrupación de Percusión de la Escuela se encargará de calentar el frío del invierno con ritmos vibrantes. Inmediatamente después tomará el relevo la Banda de la Escuela, que abrirá su intervención con un villancico clásico, ‘Angels we have heard on high’, para entrar acto seguido en un programa de música moderna en el que destacarán temas de Donna Summer o el popular ‘Funky town’ de Lipps Inc. Justo después, la mencionada agrupación de percusión se unirá al conjunto para interpretar varios villancicos muy conocidos, pero con una reinterpretación mucho más festiva y divertida.

La tercera agrupación que podrán disfrutar todos los que se acerquen esta tarde tan especial, será la Agrupación de Acordeones, formada por 11 alumnos y profesores, que interpretarán un repertorio variado y una calidad en sus interpretaciones y en su sonoridad. En esta ocasión interpretarán villancicos tradicionales y que se han hecho populares como son: Ya vienen los Reyes, Campana sobre campana, Dime niño, ¿de quién eres?, Arre borriquita, Jingle Bells de James Pierpont o el famoso Villancico ‘Oh, Blanca Navidad’ compuesto por Irving Berlin en un arreglo para orquesta de acordeón realizado por Carlos Iturralde.