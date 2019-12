Ed Sheeran abandona las redes sociales y se tomará un descanso de la música

Acababa de sacar un disco a mediados de año, No. 6 Collaborations Project, que sentó como una suerte de decepción (sobre todo, crítica) en tanto que se trataba de un recopilatorio de colaboraciones con otros artistas de su quinta como Travis Scott, Cardi B, Justin Bieber o Skrillex, cuando adujo un absoluto cansancio para retirarse. Pero no lo hizo y ahora, Ed Sheeran, sí que necesita descansar, según informa el diario digital 20minutos.

Fue en agosto cuando anunció que dejaba la música, pero la salida de este álbum lo paralizó todo hasta estas fechas. Y el cantante británico, que el próximo febrero cumplirá 29 años, ve que precisa alejarse de las redes sociales y abandonar su carrera por un tiempo, de ahí el mensaje último que les ha enviado a sus fans.

"Hola a todos. Voy a descansar de nuevo. La era de Divide [su último disco propio de estudio, que salió hace dos años] y el tour han cambiado mi vida en muchos sentidos, pero ahora se han terminado y es momento de que salga y vaya a ver mundo", ha comentado en una publicación en Instagram.

En ella, que no va acompañada de ninguna fotografía sino del texto en cuestión, también hace referencia a cómo Sheeran precisa de regalarse tiempo a sí mismo para realizar todas aquellas cosas que el estrés y la rutina dentro del mundo de la música no le permiten.

"Llevo sin poder descansar prácticamente desde el 2017 así que voy a parar a tomar un respiro para viajar, escribir y leer", ha anunciado, así como que el retiro también tendrá otras consecuencias: "Abandonaré las redes sociales hasta que sea tiempo de volver".

"A mi familia y amigos, nos iremos viendo", les ha querido tranquilizar, aunque con ellos tenga contacto directo, mientras que a sus seguidores -que solo en esta red social superan los 32 millones- les ha querido demostrar que no piensa olvidarse de ellos y promete que trabajará duro en su siguiente álbum.

"A mis fans, gracias por ser tan asombrosos siempre. Prometo regresar con nuevas canciones cuando sea el momento adecuado y cuando haya tenido tiempo de vivir un poco para tener algo sobre lo que escribir", ha articulado Sheeran sobre la inspiración.

El cantante de Shape of you o Thinking out loud termina así un año fantástico que comenzó con su paso por el altar con su esposa, Cherry Seaborn, con quien ya ha dicho que quiere ser padre en torno a los 30 años en alguna entrevista, y en el que también ha recibido multitud de parabienes. Entre ellos, el de artista de la década en Reino Unido.