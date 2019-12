​Molinero: “Va a ser una carrera muy bonita en lo deportivo y también una fiesta en lo social”

Un año más, José Antonio Molinero ‘Moli’ es la cara más visible en la organización de la San Silvestre Salmantina. El organizador ya se encuentra preparado para una nueva edición y tiene todos los detalles bajo control para una fiesta del atletismo en nuestra ciudad.

Todo preparado para el domingo. “Este jueves han estado los compañeros organizando el avituallamiento y también la reunión organizativa para tener todo bajo control”.

7.777 dorsales. “A mí siempre me gustan los números capicúa. El año que viene, le sumaremos 110. Esa será la cifra para el próximo año. Para Salamanca, casi 8.000 personas es una barbaridad pero viene mucha gente de Ávila, Zamora, León… es una carrera muy querida. Ahora he estado viendo de un listado de 35 corredores de Bragança y es complicado que no se quede alguno fuera”.

Qué espera de la prueba. “Lo que deseo es que no haya ningún percance y la normalidad. Es lo aplicable a los 36 años anteriores. En la carrera de élite creo que va a ser muy bonita. Tiempos de 28 minutos… creo que va a ser una carrera muy bonita en lo deportivo y también una fiesta en lo social”.

Cada año, a más. “Este año hemos subido un poco el premio de los disfraces. El Ayuntamiento también se vuelca con la carrera. Los disfraces tienen ahora 1.500 euros de premio, también hemos subido el premio del concurso fotográfico. Yo soy un enamorado de la San Silvestre y defiendo que es la única que aglutina el chip solidario, el concurso de disfraces, el de microrrelatos, carteles, fotografía…”.

Experiencia. “Gracias a Dios, el colegio me ofrece mucha ayuda, también los compañeros y los voluntarios. Si no fuera por los medios que hay, sería complicado. Lleva mucho tiempo pero luego es una satisfacción al ser reconocida. Hace feliz a mucha gente. La experiencia también te hace tener una mejor organización”.