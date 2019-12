José Ángel: “Puedo jugar en las dos posiciones pero ahora me siento más cómodo de central”

José Ángel Alonso ya posa con la elástica de Unionistas. El jugador charro agradeció el trato recibido por el club y también la oportunidad de formar parte de la plantilla. Además, no se escondió para expresar en qué posición está más cómodo.

Fichaje por Unionistas. “Me gustaría agradecer al club la oportunidad de entrenar y acabar mi periodo de recuperación de mi rodilla. Y también la oportunidad que me han dado de poder jugar de nuevo. Han visto cómo han respondido mi rodilla y cómo es mi forma física, pero es un paso valiente y es digno de agradecer. Estoy con muchas ganas de competir y es el gusanillo que tengo. Hace más de un año de la lesión y estoy con muchas ganas de ayudar en el campo. El equipo ha pasado los peores momentos de la temporada y creo que va a ir para arriba”.

Posición en el campo. “Yo siempre he tenido más mentalidad de mediocentro. Me parece más divertido porque abarcas mucho más campo y tienes más balón. En los últimos años, he jugado más de central y me siento más cómodo ahí. Puedo jugar en las dos posiciones pero ahora me siento más cómodo de central”.

Objetivo: salvación. “Los peores momentos han sido hace un par de meses atrás. La situación ha cambiado bastante. Se veía todo muy negro y parecía que no podía sacar el equipo los partidos adelante”.

Unionistas como club. “Es un club que ha iniciado de cero y ha llegado a Segunda B y a estar jugando la Copa del Rey, que también es un premio. Veo un club muy familiar, muy cercano y muy bien organizado”.

Jorge Alonso. “No hemos hablado mucho. Sí que me contó cuando jugaba cómo funcionaba el club. Me hubiese gustado jugar con mi hermano. No pudimos coincidir en el campo con otros equipos y me hubiese encantado jugar en el mismo equipo”.