​Luaces: “Estamos contentos con lo que tenemos en plantilla y tenemos dos fichas sub 23 libres”

El técnico Jabi Luaces estuvo presente en la presentación de José Ángel Alonso. El vasco explicó que José Ángel le ofrece cuatro posiciones en el terreno de juego y no dejó muy claro si acudirán al mercado con alguna pieza más.

Jerarquía de José Ángel. “Ya dijimos que buscábamos un jugador que no se venga abajo en situaciones difíciles, con experiencia, carácter y siendo competitivo. Vamos a ir a campos con mucha gente y que sepa que podemos darle la vuelta. No buscábamos un jugador bueno, sino que fuese bueno, que tuviese experiencia y carácter”.

Posición de José Ángel. “Buscábamos un perfil como el que hemos conseguido. Es un gran jugador y tiene una gran polivalencia porque puede jugar de ‘6’ o de ‘4’. Nos va a dar diferentes opciones. Incluso de ‘8’. Es un jugador que nos puede dar doble pivote y los dos puestos de central; en un 4-1-4-1 por delante de la defensa… tiene llegada y gol”.

Puestos a reforzar. “No sé si quedan fichajes o no. Sinceramente, buscábamos lo que hemos trabajado, que era José Ángel. Hemos estado hablando y ha tenido paciencia. Garci ha hecho un grandísimo trabajo. Ahora mismo, estamos contentos con lo que tenemos en plantilla y tenemos dos fichas sub 23 libres. Vamos a intentar firmar para tener un plus”.

Salidas. “Ahora mismo, ya ha salido Jordan. Hay que agradecerle su esfuerzo y compromiso. En principio, tenemos dos plazas sub 23 libres y no creemos que haya salidas. Pero el mercado siempre puede deparar cosas. Nadie ha pedido salir. Si hay alguna salida no es por nuestra parte”.