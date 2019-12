​VÍDEO | El minuto de oro de Fernando Castaño en el Pleno: “Las letras de los Chikos del Maíz son: caca, culo, pedo, pis”

El alcalde, como moderador del Pleno, le tuvo que llamar la atención y pedirle que no repitiese “determinados extremos” cuando este se puso a recitar una letra del grupo: “Leticia Ortiz es una arpía, su coñito tiene premio, no cobra veinte euros por mamada, cobra un reino”

Pleno controvertido el vivido este viernes en el salón del Ayuntamiento de Salamanca. Quizá porque fuera el último del año y los intervinientes querían sacar a relucir trencillas guardadas o lucirse por eso de no volver hasta el año que viene, pero lo cierto es que ha habido algunas salidas de tono poco habituales en un acto de estas características.









Es el caso concreto de Fernando Castaño que durante la moción sobre la libertad de expresión, que ha versado alrededor de la cancelación del concierto de los Chikos del Maíz, se ha dirigido al resto de la sala leyendo los versos de una de sus canciones: “Leticia Ortiz es una arpía, su coñito tiene premio, no cobra veinte euros por mamada, cobra un reino”. Algo que no ha creído apropiado Carlos García Carbayo que le ha llamado la atención, pidiéndole, además, que no era necesario “repetir determinados extremos”.

“Los chicos del cereal Kellogs”, que es como cree Castaño que se deben llamar porque sus letras no dicen más que “caca, culo, pedo, pis…”, le han costado al concejal de Ciudadanos la segunda llamada de atención del alcalde de Salamanca. Castaño ha concluido su intervención denunciando que es a C’s y a PP quienes se les está tachando malos cuando son los que están intentando ayudar.