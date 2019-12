​“La extrema izquierda del Ayuntamiento vuelve a poner al mismo nivel a quienes pegaban tiros en la nuca que a quienes defendían el Estado de Derecho”

La primera moción que iba a discutir el Pleno municipal del Ayuntamiento de Salamanca en su última sesión del año versaba sobre mostrar apoyo institucional a las víctimas del terrorismo así como instar a la deslegitimación “del proyecto político de los terroristas”. Una propuesta que fue aprobada con los votos a favor del PP -grupo político que la presentó-, Ciudadanos y PSOE y la abstención del Grupo Mixto, formado por Podemos e Izquierda Unida.

Algo que no terminó de gustar a Daniel Llanos, concejal encargado de defender la moción, quien lamento que la misma no se aprobase “por consenso” tras esas dos abstenciones, y llegó a asegurar que le parecía un “auténtico bochorno que en esta Corporación haya gente de poner en duda el sufrimiento de las víctimas del terrorismo”.

No sólo eso, sino que afirmó que si no se aprobaba de manera unánime porque “la extrema izquierda en este Ayuntamiento vuelve a poner a casi el mismo nivel a quienes mataban y a quienes morían; a quienes pegaban tiros en la nuca y ponían bombas y a quienes defendían el Estado de Derecho”.

De la “homilía” a los reproches por no apoyar contra el terrorismo en el pasado

La moción, antes de llegar a esos extremos, tuvo un debate intenso que comenzó con la afirmación de Virginia Carrera, quien aseguraba haber estado en “una homilía en la que me echan la bronca porque estoy a favor del terrorismo”, algo que negó rotundamente porque “nadie está a favor del terrorismo”.

De la misma manera, la concejala de Izquierda Unida consideró que el Partido Popular estaba utilizando a las víctimas “con fines partidistas” y señaló que la moción era innecesaria “porque el consenso lo tenemos. No tenemos el distanciamiento ese tema”, prosiguió, apuntando que la sociedad salmantina tiene otras preocupaciones, como “la falta de oportunidades o más bienestar social”.

Carmen Díez, de Podemos, también se abstuvo ya que consideraba que el argumentario tenía “déficits democráticos”, explicando que vivimos en un Estado de Derecho y “los que cometieron actos terroristas y lo pagaron con cárcel ya no son terroristas” si han mostrado arrepentimiento.

Ese derecho a la reinserción que reclamó “es la base de nuestro sistema penitenciario”, y reiteró que “no es bueno calificar a las personas para siempre” y que “si han podido tomar posesión de su acta, ya no son terroristas”. Además, recordó que “ETA ya no existe” y que “las ideas no matan, matan las bombas y las balas”.

Fernando Castaño, que no desaprovechó esta moción para acordarse de Los Chikos del Maíz y sus frases sobre Ortega Lara, calificó la moción de necesaria. Igualmente, rememoró que en la celebración de los resultados electorales de las elecciones municipales de 2015, él y Virginia Carrera y sus respectivas agrupaciones -Ciudadanos y Ganemos- acabaron en el mismo bar de fiesta “y alguno de sus compañeros realizaron cánticos en favor de ETA”, lo que consideró otro motivo para defender que se debe seguir apoyando a las víctimas del terrorismo.

José Luis Mateos, que intervino como portavoz del PSOE, mostró su apoyo a la propuesta aunque pidió más reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que fueron “la parte expositiva” y las verdaderas víctimas de los atentados terroristas en España, y calificó también de “partidista” esta moción.

De la misma manera, lamentó que el PSOE siempre haya apoyado al PP en materia de lucha contra el terrorismo y luego no hayan recibido el mismo trato por parte de los populares -referido al no apoyo de Rajoy a Zapatero en 2011-.

Daniel Llanos respondió a todo esto por partes. Primero, afirmando que “la reinserción total es pisotear la memoria de las víctimas” y opinando que “todavía hay personas con miedo a expresarse” porque hay algunos terroristas “que no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento”; y segundo, agradeciendo su apoyo al PSOE y pidiéndoles que influyan en su partido a nivel nacional, ya que “no dudan en sentarse en la misma mesa y negociar con Bildu la investidura de Pedro Sánchez”.