Héctor Sánchez y María Pierna vencen en la San Silvestre de Lumbrales

El Sábado 28 de Diciembre, la localidad de Lumbrales celebró una nueva edición de la San Silvestre Villa de Lumbrales –la sexta-, con mucho ambiente durante todo el desarrollo de la jornada. La prueba ha estado organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Lumbrales con la colaboración además de varias entidades y casas comerciales.

A las 16:30h desde la Plaza Alegría, donde se centralizó toda la jornada, se dio comienzo con los más peques, llevándose a cabo 4 carreras en función de las categorías marcadas en el reglamento (Chupetines, Prebenjamin, Benjamin/Alevin e Infantil/Cadete), discurriendo todas ellas por un circuito urbano.

A las 17:30h, el turno fue para los andarines, entre los que se encontraban personas de muy diferente edad, los cuales completaron un total de 5,6km con salida y llegada en la Plaza Alegria.

A las 18:30h, el turno fue para la carrera absoluta, en la que los participantes pudieron elegir el hacer 3,3km (2 vueltas) o bien 6,5km (4 vueltas).

Los ganadores de esta nueva edición en la carrera larga fueron: 1º Héctor Sánchez Casado (Atletismo Rincón Oeste) con un tiempo de 23:24 y María Pierna Álvarez (Grupo Ciclista Villavieja de Yeltes) con un tiempo de 27:34; la 2ª posición la ocuparon Álvaro Hernández Muriel (Grupo Ciclista Villavieja de Yeltes) con 23:58 y Sonia Sánchez Díez (Cazabaches) con 27:47; la 3ª posición, completando el podio fue para Jose Luis Fernandez Crespo (Vitirunners) con 24:34 y Seila Manzano Hernandez (Independiente) con 30:08.

Los más rápidos en la distancia corta han sido: 1º Ruben Vicente Sanchez (Atletismo macotera jamón prim) con un tiempo de 10:13 y Raquel Regatos Sela (Kasikeno) con un tiempo de 14:26; la 2ª posición la ocuparon Óscar Herrero González (C. D. Abadengo Running) con 11:13 y M. Paloma Cabrero De San Juan (C. D. Abadengo Running) con 14:56; la 3ª posición, completando el podio fue para Hector Sanchez Honorato (Atlético Salamanca Caja Rural) con 11:29 y Marta Herrero Herrero (C. D. Abadengo Running) con 17:36.

Se premió también a los primeros clasificados de cada categoría reflejada en el reglamento, además de a los mejores locales. Los premios fueron en forma de especie, llevando a cabo la entrega de premios por representantes del Excmo. Ayuntamiento de Lumbrales.

Todos los participantes al recoger el dorsal recibieron la bolsa del corredor con braga de cuello como regalo conmemorativo de la prueba y al finalizar, todos los que quisieron disfrutaron un gran chocolate.