Gema Martín: "Correr y ganar en casa era un sueño"

La salmantina Gema Martín Borgas fue profeta en su tierra y venció en la trigésimo sexta edición de la San Silvestre Salmantina. La charra cruzó la línea de meta en 33 minutos.

"Es increíble. He pasado ayer y hoy días de muchos nervios y sabía que iba a pasar algo muy grande o muy pequeño, pero que algo iba a pasar. Correr es casa es increíble y quería dar las gracias a la gente de Salamanca porque he escuchado mi nombre por todas las calles. Me anima muchísimo. Correr y ganar en mi casa para mí era un sueño", afirmó tras la victoria.

Y recalcó el ánimo de todos los salmantinos que esperaban en los laterales de la carretera: "Aprietas los dientes y solo por el que me anima, solo por ellos tiras hacia adelante".