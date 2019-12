Jorge Blanco: "Estoy alucinando con el tiempo que hemos hecho"

Jorge Blanco revalidaba su título de la San Silvestre Salmantina tras superar a Hamid Ben Daoud en el sprint final y para el cronómetro en 29:06.

"Estoy alucinando con el tiempo que hemos hecho. Sabía que habíamos salido muy rápido, me he encontrado bien y hemos dado relevos entre Hamid, Bartola y un poco yo. En ningún momento he mirado el reloj. Pensé que íbamos a hacer un tiempo un poco mejor que el del año pasado pero no sabía que estábamos yendo tan rápido. Poder repetir título y al sprint, me da mucha confianza", explicaba tras lograr el triunfo.

El atleta del CA Fem Camí Mislata reconocía el duro sprint final: "Ha habido que apretar hasta el final. Me interesaba una carrera rápida y tenía un final fuerte. Hemos llegado al final y he tenido más fuerzas que Hamid y me he llevado el triunfo".

Por último, Jorge Blanco daba las gracias a los aficionados que alentaron por todo el recorrido. "Salamanca tiene algo único. Se está convirtiendo en una ciudad especial para mí. Me siento muy arropado por el público y, una vez más, les doy las gracias por su apoyo", finalizó el ganador de la 36 edición de la San Silvestre.