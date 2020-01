UGT: "Queremos recordar que hay 22.082 salmantinos que quieren trabajar y no pueden"

Comunicado íntegro

Los datos del paro de diciembre nos dejan 596 menos con respecto al mes anterior, y 955 menos que hace un año. Esto refleja que diciembre sigue siendo un mes favorable para el empleo consecuencia de las fiestas navideñas.

No obstante, queremos recordar que hay 22.082 salmantinos que quieren trabajar y no pueden, de los cuales más de 10.000 son parados de larga duración que no cobran ningún tipo de prestación.

El año se cierra con 120.717 afiliados a la Seguridad Social, 297 salmantinos menos afiliados que el mes anterior.

Todo lo anterior refleja que la estacionalidad sigue estando de forma arraigada en nuestro mercado laboral.

El sector Servicios es el que tiene mejores datos en este mes, con un descenso de parados de 603 salmantinos, si bien, sigue estando por encima del 70% del total de parados de Salamanca

El desempleo de las mujeres disminuye ligeramente hasta el 58,02% del total.

Debido al tipo de empleos que se están creando, fundamentalmente temporales y a tiempo parcial con remuneraciones bajas, persiste la elevada precariedad y parcialidad en el empleo





UGT reitera la necesidad urgente de contar con un Gobierno estable y progresista que tenga como principal objetivo la reducción del paro.