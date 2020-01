'Reza por un político': la campaña que busca que los cristianos dejen de criticar y se pongan a trabajar

Este viernes, 3 de enero, la Asociación Enraizados, "una voz católica en la vida pública, fundada en 2012 que trabaja día a día para conseguir el bien común en la sociedad, aportando una visión cristiana", según indica su 'Quienes Somos' ha puesto en marcha la iniciativa “Reza por un político” (www.rezaporunpolitico.org) en la que los interesados se comprometen a rezar por un dirigente que se les asigna de forma aleatoria. Ya son más de 100 las personas que se han unido en esta campaña para rezar por los gobernantes. De esta forma, la Asociación Enraizados responde al llamamiento que hace el Papa Francisco al decir: “Cristiano, no critiques tanto, deja de quejarte y actúa: reza por ellos”.

En esta primera fase se ha incluido al Jefe de Estado, el Rey Felipe VI, y a los líderes de cinco partidos españoles: Pedro Sánchez Castejón (PSOE), Pablo Casado Blanco (PP), Santiago Abascal Conde (Vox), Pablo Iglesias Turrión (Podemos) y Gabriel Rufián Romero (ERC). Más adelante, se incluirán otros políticos de España (ministros, presidentes de comunidades autónomas, alcaldes, etc.) y de otros países.



Ante la investidura de Pedro Sánchez Castejón, que previsiblemente tendrá lugar este fin de semana, “es imprescindible que, como cristianos, recemos por nuestros políticos y gobernantes, para que piensen en el bien común de España e internacional”, apunta José Castro Velarde, presidente de Enraizados.

Esta campaña, aseguran, no es partidista ni política. “Los políticos elegidos no lo son por afinidad o sintonía, sino por el hecho de que son los que actualmente han sido elegidos como máximos representantes de sus partidos. La oración por ellos, para que actúen conforme al bien común, no obsta la libre opinión propia y la crítica hacia sus decisiones u opiniones, así como otras medidas de presión que cada uno, responsable y personal o asociadamente, quiera adoptar para defender sus ideas políticas”, explica Castro Velarde.