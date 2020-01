Elena Tablada, en el Monumento del Holocausto: "Bebé en el horno"

El típico error que cometen muchos turistas de Berlín es no guardar suficiente respeto a una de sus principales atracciones turísticas, el Monumento del Holocausto, que recuerda a todos los judíos víctimas de la dictadura nazi.

Algunos se fotografían riendo entre los bloques de cemento y otros subidos en ellos, pero el error que ha cometido Elena Tablada durante sus vacaciones invernales está en un juego de palabras. La empresaria se fotografió con un rostro poco expresivo, apoyada en una de las paredes del monumento, según informa el diario Mundo Deportivo. Hasta aquí bien.

La polémica la ha generado el texto con el que ha acompañó la imagen en el que añadió los hashtags ‘never forget’ (nunca olvides) y’ baby in the oven’ (bebé en el horno). Las críticas por la segunda etiqueta no se hicieron esperar, pues es de lo más desafortunada, ya que los nazis quemaban los cadáveres de los judios en hornos.

Al darse cuenta de su gran metedura de pata, la ex de David Bisbal borró el hashtag, pero el daño ya estaba hecho y las redes llenas de capturas de pantalla.